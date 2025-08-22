“Viernes Garnachero”: desayunos con encanto en “Creando Delicias” de Jardín Balbuena

GENERANDO AUDIO...

Este “Viernes Garnachero” arrancamos el día con sabor y buena energía en un lugar que, aunque pequeño, se ha ganado el corazón de la colonia Jardín Balbuena: el puesto “Creando Delicias”,

Aquí la comida callejera se transforma en un desayuno completo, económico y lleno de frescura.

Desde las baguettes recién preparadas, pasando por ensaladas frescas para quienes buscan algo más ligero, hasta las aguas de sabor natural que refrescan al instante, todo está pensado para que empieces la mañana con una sonrisa.

¿Qué hace especial a “Creando Delicias”?

Un puesto lleno de sabor. Foto: Uno TV

La clave está en la calidad de sus productos y en el cariño con el que cada platillo se prepara. A diferencia de muchos puestos de paso, aquí los dueños se esmeran en atender a cada cliente con amabilidad, creando un ambiente cálido que convierte un desayuno rápido en una experiencia agradable.

Además, los precios son accesibles, lo que lo convierte en una gran opción si buscas algo rico, abundante y sin gastar demasiado.

¿Qué puedes encontrar en “Creando Delicias”?

Desayunos saludables. Foto: Uno TV

Puedes encontrar baguettes, sándwiches, cuernitos, chilaquiles, entre otras delicias; en la demostración, prepararon un baguette de milanesa con queso panela, pepino, jitomate, aguacate y un aderezo de miel con mostaza y chipotle; además venden pasta con vegetales o ensaladas.

Puedes acompañar tus delicias con aguas frescas, algunas de las que puedes encontrar son: pitaya con menta, plátano con avena y uva.

Además si eres de la zona de Venustiano Carranza, puedes pedir servicio a domicilio.

¿Dónde encontrarlos?

El puestito está en la explanada de la parroquia de San Felipe Neri, en Jardín Balbuena, y es perfecto para arrancar el día con energía y buen sabor. Tienen un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde

Así que ya lo sabes, si quieres darle un giro sabroso a tus mañanas, lánzate a “Creando Delicias” y descubre por qué este rinconcito se ha vuelto un imperdible de la zona.

Porque en este “Viernes Garnachero”, demostramos que la garnacha también puede ser fresca, ligera y con mucho corazón.