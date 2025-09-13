“Viernes Garnachero”: el auténtico sabor del pozole en Los Tolucos

GENERANDO AUDIO...

Este “Viernes Garnachero” nos llevó a la colonia Algarín, donde descubrimos un clásico de la cocina mexicana que ha sabido mantenerse en el gusto de generaciones: la Pozolería Los Tolucos.

Con 40 años de historia, este lugar es considerado un ícono gastronómico gracias a la tradición y autenticidad que conserva en cada plato.

Ubicado en Calle Juan E. Hernández y Dávalos #40, casi esquina con Bolívar, es un punto obligado para todo aquel que quiera disfrutar de un buen pozole en la Ciudad de México.

Pozole con tradición

En el menú encontrarás dos opciones que son garantía de sabor: pozole blanco y pozole verde, ambos servidos con carne de cerdo o pollo, según tu preferencia. Lo mejor es la cantidad y calidad de los acompañamientos: aguacate, chicharrón, rábanos, lechuga y orégano, que hacen de cada cucharada una fiesta de texturas y sabores.

Más que un plato, una experiencia

Parte del encanto de “Los Tolucos” es que aquí no solo comes, sino que vives la tradición.

El lugar ha recibido a clientes de todas partes, incluidos algunos famosos como Pablo Reina, que han hecho de este rincón un referente de la auténtica cocina mexicana.

¿Dónde encontrarlos?

C. Juan E. Hernández y Dávalos #40, colonia Algarín, casi esquina con Bolívar.

Así que si quieres probar un pozole que se prepara con cariño, tradición y sazón de décadas, este “Viernes Garnachero” es el momento perfecto para lanzarte a Los Tolucos y descubrir por qué llevan 40 años enamorando paladares.

Porque cuando se trata de pozole en la CDMX, ¡los primeros siempre son ellos… y ahora también tú!