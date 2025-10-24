“Viernes Garnachero”: El Becerrito, la mejor pancita cerca del Autódromo Hermanos Rodríguez

GENERANDO AUDIO...

Este “Viernes Garnachero” nos lleva a uno de esos lugares que guardan la verdadera esencia de la comida tradicional mexicana, El Becerrito, un rinconcito ubicado en la colonia Ignacio Zaragoza, muy cerca del Autódromo Hermanos Rodríguez, donde la estrella del menú es la deliciosa pancita.

Con años de experiencia y una receta que ha pasado de generación en generación, El Becerrito se ha convertido en una parada obligada para quienes buscan un sabor auténtico, bien hecho y con ese toque de hogar que reconforta el alma.

Un clásico con sazón inconfundible

Foto: Uno TV

Su pancita es simplemente espectacular: suave, sabrosa y con ese toque de chilito guajillo que la hace irresistible. El caldito calienta el corazón y las tortillas hechas a mano le dan el toque perfecto.

Además, el servicio de Anita hace que la experiencia sea aún más especial; su atención y amabilidad te harán sentir como en casa.

Abiertos todos los días de la semana, El Becerrito es ideal para esos días fríos en los que se antoja algo calientito y lleno de sabor. Y si vas al Gran Premio de México, no dejes pasar la oportunidad de probar esta joya culinaria.

Ubicación: Av. 10 & Calle 39, colonia Ignacio Zaragoza, alcaldía Venustiano Carranza.

Así que ya lo sabes, si buscas una pancita de verdad, El Becerrito tiene la mejor.