“Viernes Garnachero”: tortas de El Chino, el sabor que conquista Silao

Este “Viernes Garnachero” nos llevó hasta el corazón de Silao, Guanajuato, donde descubrimos una parada obligada para todo amante de las garnachas, las famosas “Tortas de El Chino”. Con años de tradición y una clientela fiel, este local se ha ganado su reputación como uno de los lugares más deliciosos y representativos del centro.

Tradición y sabor en cada mordida

El menú es tan variado como tentador: tortas de pierna, chorizo, longaniza, huevo, salchicha y muchas combinaciones que hacen difícil elegir sólo una. Cada torta está preparada con pan crujiente, ingredientes frescos y ese sazón casero que te hace sentir como en casa.

Y para acompañar, nada mejor que sus aguas de sabor natural, perfectas para refrescar el paladar. En esta visita nos tocó probar el agua de tamarindo, una verdadera joya que combina lo dulce y lo ácido en su punto justo.

¿Cuánto cuesta comer en las tortas del chino?

El precio de las tortas es de 45 pesos mexicanos de un ingrediente, la cubana tiene un costo de 100 pesos mexicanos.

Una invitación especial

“El Chino” no sólo conquista con su sazón, también invita a celebrar la comida mexicana. Este 18 y 19 de octubre de 2025, se llevará a cabo la Feria de la Torta de Silao, un evento lleno de sabor, tradición y alegría que no te puedes perder.

¿Por qué visitar Silao?

Además de su gastronomía, Silao es un destino con mucho por ofrecer: cuenta con hoteles cómodos, destilerías, atractivos naturales y un ambiente típico guanajuatense que lo convierte en una escapada perfecta.

Ubicación: Centro de Silao, Guanajuato.Así que ya lo sabes: este “Viernes Garnachero” toca salir de la ciudad y dejarse consentir por las “Tortas de El Chino”, una tradición que demuestra que en Silao, ¡el sabor también tiene historia!