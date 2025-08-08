“Viernes Garnachero”: los pambazos de tradición en San Pedro de los Pinos

GENERANDO AUDIO...

Este “Viernes Garnachero” nos llevó directo al corazón del Mercado San Pedro de los Pinos, un punto lleno de vida, aromas y tradición, donde encontramos una joya gastronómica con más de tres décadas conquistando paladares: Antojería Angélica.

Con 37 años de historia, este local ha perfeccionado el arte del pambazo, convirtiéndose en una verdadera institución en la zona.

Aquí, el clásico de papa con chorizo sigue siendo el favorito indiscutible, pero el menú ofrece mucho más: guisados con carne, opciones vegetarianas y combinaciones que sorprenden incluso a los más expertos en garnachas.

El secreto de su sabor

El pan es esponjoso por dentro y ligeramente crujiente por fuera, bañado en la tradicional salsa roja que le da su característico color y un toque picante que despierta el apetito.

Cada pambazo se arma en el momento, con rellenos generosos y acompañados de lechuga fresca, crema y queso rallado, para un equilibrio perfecto de texturas y sabores.

Más allá de la receta, lo que hace especial a este lugar es Miguel Ángel, el anfitrión que recibe a cada cliente con calidez y amabilidad.

Su atención personalizada hace que comer aquí no sea solo una parada gastronómica, sino una experiencia que te deja con ganas de regresar.

¿Dónde encontrarlos?

Los pambazos de Antojería Angélica se sirven en los locales 115 y 116 del Mercado San Pedro de los Pinos, en la Alcaldía Benito Juárez.

El ambiente del mercado, lleno de color y movimiento, es el escenario perfecto para disfrutar de este antojito mexicano sin prisas y como se debe, con las manos.

Así que, si este fin de semana quieres probar un pambazo que combina tradición, sazón casero y hospitalidad, lánzate a San Pedro de los Pinos.