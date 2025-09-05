“Viernes Garnachero”: ricas flautas en la Romero Rubio

GENERANDO AUDIO...

Este “Viernes Garnachero” nos llevó directo a un rincón con más de seis décadas de tradición: Las Auténticas Flautas de la Romero Rubio.

Desde 1957, este emblemático puesto ha sido punto de reunión de vecinos, visitantes y amantes de la garnacha que saben que aquí se comen unas de las mejores flautas de res de la CDMX.

Ubicado en la calle Marruecos esquina con Cantón, frente al mercado de la colonia Romero Rubio, este lugar es ya una institución gastronómica.

Al frente está el señor Enrique Pimentel, quien mantiene vivo el legado con la misma calidez y hospitalidad que lo han distinguido desde hace más de 60 años.

¿Qué las hace especiales?

Las flautas se sirven doraditas, crujientes y con buena porción de carne de res, pero lo que de verdad las eleva es la salsa verde martajada, fresca, ligeramente picosa y con ese sabor casero que te hace querer repetir.

Los precios son igual de irresistibles: 25 pesos la flauta sencilla y 34 pesos la especial, que trae una porción extra de carne; calidad, tradición y buen precio en un solo bocado.

Una celebración imperdible

Además, este año hay motivo extra para lanzarse, el 12 de diciembre se celebrará el aniversario de Las Flautas de la Romero Rubio.

¿Dónde encontrarlas?

Calle de Marruecos esquina con Cantón, colonia Romero Rubio, frente al mercado.

Así que ya lo sabes, si quieres tradición, buen sazón y hospitalidad, este “Viernes Garnachero” te invita a probar las flautas que llevan más de 60 años siendo orgullo de la Romero Rubio.