“Viernes Garnachero”: sabor auténtico con las Carnitas Puro Michoacán

Este “Viernes Garnachero” nos lleva directo al corazón de la colonia Obrera, donde las Carnitas Puro Michoacán conquistan con su sabor inigualable y su auténtica tradición michoacana.

Ubicadas en Isabela Católica 263, casi esquina con Lorenzo Boturini, estas carnitas son todo un referente para los amantes de la comida mexicana. Con 14 años de historia, se han ganado el cariño de los comensales por su receta casera, su sazón y su generosidad en cada porción.

Un pedacito de Michoacán en la CDMX

Aquí encontrarás las auténticas carnitas michoacanas, preparadas con dedicación y experiencia: maciza, cuero, buche y trompa, todas suaves, jugosas y llenas de sabor. Aunque no hay vísceras en el menú, su calidad y consistencia hacen que nadie las extrañe.

Para complementar la experiencia, no puedes dejar de probar sus tostadas de carnitas y sus quesadillas, ideales para acompañar con una buena salsa y un refresco bien frío.

Tradición que se disfruta

El ambiente es sencillo, familiar y lleno de ese aroma irresistible que solo unas buenas carnitas pueden ofrecer. Abren de 12 a 6 pm, así que es el lugar perfecto para una comida completa o una garnacha rápida entre semana.

Ubicación: Isabela Católica 263, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

Así que ya lo sabes: si buscas sabor auténtico y tradición en cada bocado, Carnitas Puro Michoacán es una parada obligada. ¡Puro sabor, puro Michoacán!