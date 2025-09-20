“Viernes Garnachero”: tacos de camarón en La Cabina 33.3

GENERANDO AUDIO...

Este “Viernes Garnachero” nos llevó a Nezahualcóyotl, donde un pequeño local ha conquistado paladares y redes sociales gracias a un sabor que no pasa desapercibido: los tacos de camarón enchilado de La Cabina 33.3.

Ubicado sobre el Bulevar de las Naciones, este sitio se ha convertido en parada obligada para quienes buscan mariscos con mucho sabor y sin gastar de más.

Detrás del negocio está Erick, expiloto de aviación, que decidió cambiar los cielos por la parrilla, y junto a su hija Valeria reciben a cada cliente con la mejor actitud y hospitalidad.

¿Qué vas a encontrar?

El menú es sencillo pero irresistible, tacos de camarón enchilado servidos en tortilla de harina o maíz, con opción de agregar un toque de queso que los vuelve todavía más antojables.

Si prefieres algo distinto, también hay tostadas de camarón igual de generosas y bien servidas.

La experiencia comienza desde la parrilla, los camarones brincan con el chile mientras se doran al momento, y después llegan abundantes a la tortilla.

El resultado es un bocado jugoso, con el picor justo y el sabor del mar en cada mordida.

Para acompañar, nada mejor que las aguas frescas de “Alin Fres”, que completan la experiencia con un toque refrescante ideal para bajarte el enchilado.

¿Dónde encontrarlos?

La Cabina 33.3 está en Bulevar de las Naciones, Nezahualcóyotl, Estado de México.

Así que ya lo sabes, si quieres probar unos tacos de camarón que ya son virales por su sabor, lánzate este “Viernes Garnachero” a La Cabina 33.3.