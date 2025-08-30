GENERANDO AUDIO...

El “Viernes Garnachero” de este 29 de agosto estuvo en la Central de Abastos, localizada en la Ciudad de México, donde se realiza la tercera edición de la Fiesta del Elote 2025.

Los platillos más populares derivado del elote son los esquites, las tortillas, los tamales, pero existen unos poco conocidos como las costillas de elotes que preparan en “Los Hijos del Maíz”, que se localizan en Tomasoama 379, en la colonia Chinampac de Juárez.

Además, “Los Hijos del Maíz” también prepararon un elote tirado que superaron las expectativas en sabor y en precio.

Pero además de los deliciosos platillos, también se pueden encontrar aguas de elote y dulces que presentan varios expositores.

Así que no te lo pierdas. Visita la Fiesta del Elote 2025 y descubre por ti mismo por qué es un evento imperdible para cualquier amante de la comida mexicana.