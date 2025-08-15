“Viernes Garnachero”: visitamos la Feria de la Torta 2025

GENERANDO AUDIO...

¡La Feria de la Torta está de fiesta! Este 2025 celebra su vigésimo aniversario y, del 13 al 17 de agosto, la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, se convierte en el paraíso de todo amante del buen comer, así fue nuestra experiencia en otro “Viernes Garnachero”.

Con más de 90 expositores nacionales e internacionales, la feria reúne sabores de España, Argentina, Colombia y, por supuesto, México, en una explosión de creatividad entre panes.

Aquí puedes encontrar desde las clásicas tortas de pastor, arrachera o milanesa, hasta propuestas marinas como la de camarón o preparaciones únicas que se ganan el corazón de los visitantes.

La Parrilla Michoacana: una parada obligada

Entre tanta oferta, nos encontramos con Raúl, quien llega desde Ecatepec con su puesto “La Parrilla Michoacana”.

Su especialidad, la torta de costilla a la BBQ, fue de las más aplaudidas: carne suave, jugosa, con ese toque ahumado que se queda grabado en el paladar. Por 160 pesos, esta torta bien vale cada mordida.

Mucho más que comida

La feria abre sus puertas de 10:00 a 22:00 horas, pero la fiesta no termina ahí. Cada día hay música en vivo, con grupos que mantienen el ambiente encendido hasta el último acorde.

Es un evento cien por ciento familiar, perfecto para invitar a amigos, pareja o lanzarse con toda la familia y vivir un día inolvidable.

¿Por qué no te la puedes perder?

Porque pocas veces tienes la oportunidad de recorrer tantos sabores en un solo lugar, conocer propuestas nuevas y disfrutar de la calidez de los expositores que, como Raúl, ponen el corazón en cada torta.

Así que ya lo sabes, lánzate a la Feria de la Torta 2025, tienes hasta el 17 de agosto y celebra dos décadas de tradición. Aquí hay buen sabor, buen precio y mucha diversión.