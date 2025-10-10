GENERANDO AUDIO...

Guía Michelin expande horizontes. Foto: AFP

La Guía Michelin, de Francia, reconocida durante más de un siglo como autoridad en la alta gastronomía, decidió dar un paso importante hacia su transformación. La empresa, perteneciente al grupo de fabricación de neumáticos Michelin, anunció su expansión hacia las recomendaciones de hoteles y vinos, con el objetivo de consolidarse como una marca de estilo de vida global.

Durante más de 100 años, la guía es sinónimo de excelencia culinaria, otorgando sus codiciadas estrellas a los mejores restaurantes del mundo. Sin embargo, en un panorama cada vez más competitivo, donde los viajeros consultan sitios como TripAdvisor o confían en creadores de contenidos de redes sociales, Michelin busca mantenerse vigente con nuevas estrategias.

Guía Michelin emplea una nueva clasificación

Como parte de esta renovación, la guía lanzó un sistema de clasificación hotelera global. En lugar de estrellas, los hoteles recibirán “teclas”, en una escala de una a tres, según criterios como servicio, estilo y carácter.

Durante una ceremonia en París, el director de la Guía Michelin, Gwendal Poullennec, destacó que este nuevo enfoque refuerza su relación con la industria hotelera, “Siempre hemos mantenido un fuerte punto de apoyo en el sector hotelero”, señaló.

Actualmente, Michelin cuenta con 69 territorios cubiertos por sus guías gastronómicas, y pretende replicar ese alcance en su nueva división de hoteles. Además, Poullennec anunció que la guía también comenzará a emitir reseñas de vinos, aprovechando la experiencia del Robert Parker Wine Advocate, una prestigiosa publicación especializada con sede en Estados Unidos.

El desafío de la credibilidad y la independencia

Uno de los grandes retos para la Guía Michelin es el de financiar su costosa red de inspectores, quienes visitan de forma anónima los establecimientos y pagan sus propias cuentas para garantizar objetividad.

Durante sus primeros años, la guía dependía principalmente de las ventas físicas de sus libros rojos en Europa occidental. Ahora, con nueve millones de visitantes únicos al mes en su sitio web y aplicaciones, busca monetizar su presencia digital a través de reservas en línea, cobrando una comisión del 10 al 15% por cada transacción.

Dudas por su imparcialidad

Sin embargo, la guía también acepta financiamiento de gobiernos y organismos turísticos, lo que genera dudas sobre su imparcialidad. Entre sus nuevos socios se encuentra Arabia Saudita, cuyo Ministerio de Cultura financió una edición especial que se lanzará en octubre.

Expertos como Yiting Deng, de la University College London, advierten que esta estrategia puede afectar la percepción de neutralidad:

“Si trabajan demasiado con gobiernos, agencias de viajes y otras partes relacionadas, habrá esta pregunta sobre la credibilidad y cuánto sus decisiones están influenciadas por otros partidos.” Yiting Deng, de la University College London

En tanto, Poullennec defiende la independencia del proyecto y asegura que los equipos comerciales y los inspectores operan de forma separada, garantizando evaluaciones objetivas en cada destino.

Un regreso a los orígenes y una competencia creciente

La incursión en hoteles representa, paradójicamente, un retorno a los orígenes de la Guía Michelin. Cuando fue creada en 1900 por André y Édouard Michelin, incluía principalmente listados de hoteles y servicios para automovilistas, con el propósito de fomentar los viajes por carretera y aumentar la demanda de neumáticos.

Con el tiempo, la guía se enfocó en la gastronomía, pero hoy busca recuperar ese equilibrio inicial. Sin embargo, enfrenta un mercado saturado de premios y listas internacionales, como Conde Nast, Forbes Travel Guide, Travel + Leisure o The World’s 50 Best Hotels, que también influyen en los viajeros de lujo.

Aun así, para académicos como Álvaro Zarzoso, de la Universidad de Sevilla, la Guía Michelin mantiene su peso simbólico y prestigio:

“(En la era de Internet, su papel) ha cambiado de propietario solitario a anclar la señal dentro de una red donde la exposición de los medios y las revisiones en línea amplifican, en lugar de reemplazar, su certificación.” Álvaro Zarzoso, académico

Michelin mira al futuro

Con esta expansión, la Guía Michelin busca no solo seguir marcando tendencias gastronómicas, sino también posicionarse como referente integral de experiencias de viaje y estilo de vida.

La introducción de las “teclas” para hoteles y la futura evaluación de vinos confirman su ambición de adaptarse a los nuevos tiempos sin perder su esencia, la de premiar la excelencia, el detalle y la autenticidad.