Hinge: nueva app de citas llega a México, está diseñada para ser eliminada

Hinge, la popular aplicación de citas de origen estadounidense, aterriza oficialmente en México con la promesa de revolucionar la forma en que los solteros buscan relaciones significativas y con un objetivo curioso, que la borres, pero no sin antes encontrar lo que buscas.

Disponible para iOS y Android, la app incorpora funciones diseñadas para aumentar hasta un 20% la tasa de respuesta en los chats, con el fin de que las conversaciones no se queden solo en el mundo digital.

Desde su lanzamiento en Estados Unidos en 2012, Hinge ha logrado expandirse a países como Reino Unido y Australia, consolidándose como una de las apps de citas de mayor crecimiento.

Actualmente cuenta con más de 10 millones de usuarios activos al mes, donde el 56% pertenece a la Generación Z y el 15% a la comunidad LGBTQIA+.

De acuerdo con datos de la plataforma, cada dos segundos se concreta una cita gracias a Hinge, y 1 de cada 10 parejas comprometidas en Estados Unidos se conocieron ahí, según el estudio The Knot 2024 Jewelry & Engagement Study.

México se convierte en el primer país de Latinoamérica en recibir la plataforma; Justin McLeod, fundador y CEO de Hinge, explicó que el objetivo es ofrecer una alternativa que priorice la autenticidad:

“Con nuestra llegada a México, nos emociona acompañar a una comunidad que valora lo auténtico y significativo”, compartió.

Funciones diseñadas para fomentar conexiones genuinas

Para competir en un mercado dominado por aplicaciones como Tinder y Bumble, Hinge apuesta por herramientas que buscan interacciones más auténticas:

Rompehielos: preguntas y frases creativas que invitan a compartir más sobre ti, incluso a través de notas de voz y video.

Dating Intentions: permite indicar claramente el tipo de relación que buscas, desde pareja a largo plazo hasta algo casual.

Notas de voz: las conversaciones con este formato fueron 40% más propensas a generar citas en 2024.

Tu Turno y Tus Límites de Turno: fomentan la reciprocidad al recordar cuándo es tu turno de responder y limitar nuevas conexiones hasta cerrar conversaciones actuales.

Ya Salimos: encuesta que pregunta si ambas personas desean verse nuevamente; Hinge fue la primera app en implementarla.

Inclusión, diversidad y seguridad como prioridad

Hinge también apuesta por la inclusión y la diversidad ya que los usuarios pueden elegir entre más de 50 identidades de género, 21 orientaciones sexuales, pronombres personalizables y filtros que van desde religión hasta metas de vida o signos zodiacales.

En cuanto a seguridad, la plataforma no permite compartir fotos o videos en chats privados (para prevenir acoso o extorsión) y cuenta con herramientas como la “Verificación por Selfie” o el “Filtro de Comentarios”, que bloquea mensajes dañinos antes de que sean enviados.

Además, Hinge respalda su estrategia en la ciencia a través de Hinge Labs, un equipo de investigadores con PhDs que estudia qué impulsa a las personas a formar conexiones reales y duraderas.

Una app que quiere dejar de ser necesaria

Con su lema “Designed to be deleted” (diseñada para ser eliminada), Hinge deja claro que su meta no es acumular horas de uso, sino ayudar a que sus usuarios encuentren lo que buscan y, eventualmente, ya no necesiten la aplicación.