3 consejos para que los cajones pegajosos se deslicen nuevamente

Dile adiós a los cajones pegajosos. Foto: Getty

En esta ocasión, Maggie comparte tres sencillos consejos para que los cajones pegajosos, que hay en muebles del hogar, se deslicen nuevamente como cuando eran nuevos.

Además, hay que considerara que la lluvia o humedad, son factores que puede propiciar este inconveniente de los cajones, especialmente cuando se tratan de madera, ya que se hinchan y cuesta más trabajo que se deslicen.

¿Cómo hacer que unos cajones pegajosos se deslicen nuevamente?

Si además del agua o humedad, también hay que considerar la suciedad o fricción acumulada, todo esto puede derivar en unos los cajones pegajosos. Aquí unos consejos de lo que puedes hacer para resolver el problema:

Limpieza profunda

Primero se debe sacar el cajón y limpiar las guías (ya sea de madera o metal) con un trapo húmedo, con agua tibia y un poco de jabón neutro

Si está muy pegajoso (por grasa, azúcar, humedad), se puede usar un poco de vinagre blanco diluido o alcohol para deshacer la sensación chiclosa

Además, hay que secar muy bien antes de volver a ponerlo

Elimina residuos

Si hay restos endurecidos (como pegamento, comida o polvo con grasa), se debe raspar con cuidado usando una espátula de plástico o una tarjeta vieja

Suaviza el deslizamiento

Para cajones de madera se debe frotar una vela o jabón seco en los bordes y guías

Para cajones con riel metálico se puede aplicar un lubricante en spray de silicón o WD-40

¿Cómo evitar que vuelvan a pegar los cajones?

Para no sufrir nuevamente con los cajones pegajosos, Maggie recomienda lo siguiente: