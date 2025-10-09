4 formas sencillas de eliminar ácaros de los peluches y sin usar la lavadora

GENERANDO AUDIO...

Formas de eliminar ácaros de los peluches. Foto: Getty

En esta ocasión, Maggie comparte cuatro formas sencillas de eliminar ácaros de los peluches, pero sobre todo sin que se tenga la necesidad de utilizar la lavadora, pues no todos son aptos para dicho electrodoméstico.

Los ácaros del polvo son invisibles al ojo humano, pero están presentes en la mayoría de los hogares, estos pequeños organismos microscópicos se alimentan de restos de piel muerta.

¿Cómo eliminar ácaros de los peluches?

Método del congelador

Mete el peluche en una bolsa de plástico bien cerrada.

Déjalo en el congelador 24 a 48 horas.

El frío extremo mata los ácaros y sus huevos.

Después, sacúdelo o cepíllalo para quitar el polvo muerto.

Aspiradora con accesorio suave

Usa la aspiradora con boquilla de cepillo o la de tapicería.

Aspira bien costuras, pliegues y zonas de difícil acceso.

Esto elimina polvo y ácaros muertos.

Luz solar directa

Pon el peluche al sol directo durante unas horas.

Los rayos UV ayudan a reducir ácaros y humedad.

Agita el peluche después para soltar partículas.

Bicarbonato de sodio

Espolvorea bicarbonato sobre el peluche.

Déjalo reposar 1–2 horas.

Luego aspíralo bien.

El bicarbonato ayuda a neutralizar olores y atrapar polvo.

Si el peluche es muy delicado, se puede combinar congelador más aspiradora, es la forma más segura. Y si aplicas este combo (frío + aspirado + bicarbonato) tu peluche queda libre de ácaros sin necesidad de lavarlo.