GENERANDO AUDIO...

Lirio de la paz; plantas purificadoras de aire avaladas por la NASA. Foto: Getty

Al menos 5 plantas purificadoras de aire avaladas por la NASA fueron dadas a conocer para que sean aprovechadas y se tenga una casa fresca y libre de malos olores; pues además de los estético y visual, se indica que tienen un gran valor para la salud de las personas.

[TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Cómo quitar el olor a humedad de tu casa]

¿Cuáles son las plantas purificadoras de aire que avala la NASA?

El experto en plantas y divulgador Álvaro Pedrera, conocido en redes sociales como @ypikue, compartió a sus seguidores un video en su cuenta de TikTok, donde destaca las plantas purificadoras de aire avaladas por la NASA:

Areca (palmareca)

Esta planta no solo aporta un toque exótico al hogar, sino que también es capaz de filtrar toxinas del aire y adaptarse bien a diferentes condiciones de luz y humedad.

Sansevieria (lengua de suegra o planta serpiente)

Su gran ventaja es que libera oxígeno incluso durante la noche, lo que la convierte en una opción ideal para colocar en dormitorios.

@ypikue Las 5 plantas que mejor purifican el aire, según la NASA 🪐🌱 Un estudio de la NASA descubrió que estas plantas tienen un superpoder: 👉 Producen más oxígeno y eliminan toxinas del aire de tu hogar. Y lo mejor… ¡Son facilísimas de cuidar! 🌱✨ 👇 Aquí van las 5 elegidas: 1️⃣ Areca: también conocida como la Palma Areca, limpia el aire de toxinas y se adapta bien a cualquier estancia. 🌴💧 2️⃣ Sansevieria: también llamada Lengua de Suegra o Planta Serpiente, ¡libera oxígeno incluso de noche! Perfecta para el dormitorio. 🌙🌿 3️⃣ Dracaena Marginata: la Dracaena de hoja fina elimina químicos y es ultra resistente, tanto que se dice que es casi indestructible. 🌱🔰 4️⃣ Tronco de Brasil: además de su toque tropical, absorbe toxinas y requiere muy pocos cuidados. 🌴🏠 5️⃣ Lirio de la Paz: no solo purifica el aire, también se adapta a zonas con poca luz. Y sus flores blancas son un plus. 🤍✨ #sansevieria #dracaenafragrans #dracaenamarginata #liriodapaz #areca #plantasdeinterior #planttips #plantcare #ypikue ♬ sonido original – Ypikue

Dracaena marginata (drácena de hoja fina)

Esta planta destaca por su capacidad para eliminar compuestos químicos nocivos del aire y, además, es muy resistente y fácil de mantener.

Tronco de Brasil

Con su característico aspecto tropical, esta planta ayuda a absorber toxinas y requiere pocos cuidados, lo que la convierte en una opción perfecta para principiantes.

Lirio de la paz

No solo mejora la calidad del aire, sino que también es apta para espacios con poca luz y aporta un toque decorativo gracias a sus elegantes flores blancas.

¿Por qué recomienda la NASA estas plantas?

La recomendación proviene de un estudio que hizo la NASA en 1989, bajo el título A Study of Interior Landscape Plants for Indoor Air Pollution Abatement. En esta investigación, dirigida por el Dr. B. C. Wolverton en el centro espacial John C. Stennis Space Center, se evaluaron diversas especies de plantas de interior para analizar su capacidad de eliminar contaminantes como benceno, tricloroetileno y formaldehído, sustancias comúnmente presentes en el aire de espacios cerrados y que pueden afectar la salud.

Los experimentos, en cámaras selladas, dejaron resultados que demostraron que ciertas especies tenían una gran capacidad de absorción de toxinas, no solo a través de sus hojas, sino también gracias a los microorganismos presentes en la tierra de la maceta.

Proceso de purificación

El estudio concluyó que las plantas no solo absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno, sino que también capturan y descomponen compuestos químicos dañinos presentes en el aire. Además, se comprobó que la combinación de las hojas y los microorganismos en el sustrato potenciaban este efecto purificador.

Otro hallazgo interesante fue que algunas plantas, como la sansevieria, continúan liberando oxígeno por la noche, lo que las convierte en una excelente opción para mejorar la calidad del aire en dormitorios y otros espacios de descanso.