Alimentos que no debes meter en la freidora de aire

Evita meter estos alimentos a la freidora de aire. Foto: Especial

En Unotv.com Maggie Hegyi nos platicará sobre los alimentos que no debes meter a la freidora de aire debido a sus características.

Las freidoras de aire se han convertido en uno de los electrodomésticos favoritos y de los más usados debido a su practicidad, te permite cocer o freír los alimentos sin la necesidad de sumergirlos en aceite.

¿Cómo funcionan las freidoras de aire?

El proceso de cocción de las freidoras se consigue mediante un sistema de circulación de aire caliente que logra como resultado un dorado y texturas crujientes parecido al de las comidas cocinadas en aceite.

Las freidoras de aire han tomado popularidad entre las personas interesadas en cocinar de manera saludable. Por su versatilidad se pueden cocinar muchos alimentos, pero hay algunos que no pueden ir en el electrodoméstico.

Al inicio se pensaba que al tener una freidora de aire ya no se usarían los hornos convencionales ni los sartenes, pero esto no es así debido a alquinos alimentos que no puedes meter a la famosa airfryer.

¿Qué alimentos no debes meter en la freidora de aire?

Pasta, arroz o legumbres

Estos alimentos necesitan agua para cocinarse, por lo que no se recomienda meterlos en la freidora, si quieres calentar los líquidos deberás utilizar un recipiente que soporte altas temperaturas.

Verduras verdes crudas

Las verduras requieren agua para cocinarse, por lo que se recomienda usarlas congeladas o que tengan humedad, ya que las freidoras deshidratan el alimento, el resultado será alimentos crujientes en vez de cocidos.

Alimentos grandes

La mayoría de las freidoras no están diseñadas para cocinar alimentos muy grandes ya que en el exterior queda bien, pero por dentro crudo porque el calor no llega.

Sopas, cremas o alimentos muy húmedos

Evita meter líquidos a la freidora de aire, ya que puede derramarse o evaporarse, si quieres calentar una sopa, crema, puré o caldo, lo mejor es que lo hagas en un microondas o con un recipiente apto.

Queso

Los trozos de queso no se recomiendan en la freidora de aire y menos sin usar otro recipiente ya que al fundirse pueden ocasionar daños en el electrodoméstico; por su parte la comida que tiene queso no genera ningún problema.

Palomitas

Es mejor hacer las palomitas en el horno de microondas, en la airfryer pueden quemarse o salir disparadas y lastimar algunos componentes del aparato.

Carnes rojas

En muchos casos cocinar carne roja en la freidora de aire puede ser un desperdicio por lo complicado que es que quede al gusto, además de que puede secarse.

Rebozados

Las croquetas o verduras rebozadas no son adecuadas para la freidora de aire ya que se necesita de un choque de temperatura para que la masa se fije y quede crujiente, pero esto no ocurre con el aire caliente de la freidora.