Aplastar cucarachas podría ser peor de lo que crees: este es el verdadero riesgo para tu salud

¿Qué pasa si aplastas una cucaracha? Foto: Getty Images

Con la llegada del calor, las cucarachas reaparecen en muchas casas, sobre todo en primavera y verano, aprovechan cualquier rendija, cañería o zona húmeda para colarse en busca de comida y refugio.

Las cucarachas son rápidas, resistentes y escurridizas, por lo que, al ver una, la reacción más común es aplastarla con lo que esté a la mano.

Aplastar cucarachas puede causar problemas a la salud

Pero debes tener cuidado, ya que aplastar una cucaracha puede ser mucho peor que dejarla escapar, según un informe del Instituto de Biomedicina de Venezuela, estos insectos pueden transportar una gran cantidad de microorganismos peligrosos como bacterias, virus, hongos y parásitos; muchos de estos agentes patógenos permanecen activos incluso después de la muerte del insecto.

¿Qué pasa cuando aplastas una cucaracha?

Cuando la aplastas, no sólo no eliminas el problema, sino que lo esparces, el cuerpo de la cucaracha, su tubo digestivo y hasta sus excrementos pueden liberar agentes contaminantes sobre la superficie donde ocurre el contacto. Y si esa zona no se limpia y desinfecta de inmediato, queda expuesta a una posible contaminación.

De hecho, el informe “La cucaracha como vector de agentes patógenos”, basado en más de 50 estudios científicos, documenta que estos insectos pueden ser portadores de al menos 40 tipos de bacterias peligrosas, entre ellas:

Salmonella y Shigella, causantes de diarreas, disentería y fiebres tifoideas

Escherichia coli, asociada a infecciones intestinales y urinarias

Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa, implicadas en neumonías e infecciones hospitalarias

En algunos casos, se ha demostrado que las bacterias en sus heces pueden sobrevivir más de 140 días.

¿Cómo transmiten enfermedades las cucarachas?

La contaminación puede producirse de varias maneras:

Contacto directo con alimentos o utensilios

Deposición de excrementos

Regurgitación o secreciones

Simple contacto con sus patas, que arrastran bacterias

Por eso, aplastarlas en casa es una mala idea: lo que parece una solución rápida, puede convertirse en un foco de infección si no se toma con cuidado.

¿Qué hacer si ves una cucaracha?

Evita el contacto directo: no las aplastes, y mucho menos con la mano o utensilios de cocina

Usa trampas o insecticidas: hay productos domésticos que permiten eliminarlas sin tocar el insecto

Limpia a fondo: si una cucaracha muerta o viva ha tocado una superficie, límpiala de inmediato con desinfectante

No la ignores: ver una cucaracha puede ser señal de una plaga oculta. Actúa rápido

Cómo prevenir una infestación de cucarachas