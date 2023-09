Bambú la planta de la suerte, cuidados y mantenimiento

Bambú, la planta de la suerte que puedes tener adentro de tu casa. Foto: Pexels

El bambú es una de las plantas para atraer el amor, y que anteriormente te comentamos, pero no sólo tiene esa cualidad. Hoy, te diremos por qué al bambú se le conoce como la planta de la suerte, ya que quizá sólo necesitas un empujoncito para lograr ese anhelado objetivo que te has trazado desde hace tiempo y que por distintas causas, nada más no logras concretar.

¿Qué es el bambú y qué usos se le da?

Los bambúes son plantas angiospermas perennes de la familia herbácea de las poáceas. Muchas variedades miden menos de un metro de largo y sus tallos son de medio centímetro de diámetro, aunque también existen bambúes gigantes, de hasta 25 metros de alto y 30 centímetros de diámetro. Los hay herbáceos y leñosos; cespitosos y más expansivos, así como hay trepadores.

El bambú ha desempeñado un papel importante en el desarrollo de algunas culturas, como la asiática, que ha empleado esta planta en áreas tan diversas. Algunos de los rubros donde se la ha empleado son:

Alimentación

Medicina

Construcción

Textil

Papel

Instrumentos musicales

Remos

Escritura

También te podría interesar: [Plantas que sobreviven solo con agua y pocos cuidados]

¿Por qué el bambú es la planta de la suerte?

Al bambú se le conoce como la planta de la suerte porque de acuerdo con el Feng Shui, esta tiene atributos que atraen como imán a la energía positiva, además ayuda a fortalecer la salud, así como contribuye a prosperar y fortificar la suerte. Se dice que el desarrollo que tiene hacia arriba simboliza la habilidad de crecer, avanzar y superar los obstáculos que presenta la vida misma.

Además, en China se tiene la costumbre de regalar un bambú en Año Nuevo, con el fin de atraer la buena suerte. También suele ser un obsequio muy recurrente cuando alguien compra una casa o se inaugura un negocio. Incluso, el bambú, además se emplearse como decoración, se convierte en una de las plantas de interior que purifican el aire de un hogar.

Al bambú se le relaciona con la buena suerte, es un buen obsequio. Foto: Getty

¿Cómo debo cuidar un bambú?

Ya que conoces algunos datos sobre por qué se le conoce al bambú como la planta de la suerte, te diremos qué debes hacer para cuidar de ella y que prospere en tu vivienda:

Debes regarla: cuando notes que el suelo donde está plantado tu bambú comienza a secar, entonces riega tu planta. Si la tienes en una maceta, procura que ésta drene bien y no se acmule le líquido. No tardes más de 10 día en cambiarle su agua, así la tendrás fresca y libre de

Un bambú es ideal para colocar en una casa, puede ir adentro o afuera. Foto: Getty

No olvides su abono: dale uno con alto contenido de nitrógeno u orgánico, esto contribuye a que tenga buenas propiedades el suelo que alberga la planta

Clima: el bambú suele crecer tanto a la luz como a la sombra, con una temperatura ideal que ronde los 18 y los 24 grados centígrados. Si tu planta está en una zona con sombra, sólo ve su crecimiento, pero si notas que sus hojas se vuelven pálidas, podría necesitar más luz

¿Qué propiedades para la salud tiene el bambú?

Tiene un alto contenido en fibra y con esto se regula el tránsito intestinal y previenes el estreñimiento

Contiene mucho potasio, con lo cual ayuda al funcionamiento del sistema nervioso

Sus fuentes de silicio contribuyen a tener huesos sanos

Ayuda a aliviar los síntomas característicos de la menopausia