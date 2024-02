Tips sobre cada cuándo se debe lavar la ropa de cama. Foto: Especial

El mes pasado te dimos unas buenas recomendaciones para comprar un colchón y gozarlo varios años; ahora, te diremos cada cuándo se debe lavar la ropa de cama, ya que al ser elementos que usados cotidianamente, su limpieza también debe estar en consideración. Y para esto, nos acompaña en UnoTV.com Maggie Hegyi para darte sus mejores consejos.

¿Cada cuándo se debe lavar la ropa de cama y por qué?

No hay nada como dormir en una cama limpia, que huela rico y fresca. De hecho, pasamos alrededor de un tercio de nuestra vida durmiendo y, si no cambiamos las sábanas con frecuencia, lo que nos parece una cama apacible puede convertirse en un nido de bacterias, ácaros y hongos, que pueden provocarnos problemas de salud. Por eso te diremos cada cuándo se debe lavar la ropa de cama:

Almohadas y edredones

Las almohadas te sirven para apoyar la cabeza al momento de acostarte en la cama y con ellas se evita tener el cuello un tanto doblado; mientras que los edredones (hechos de diferentes materiales) pueden servirte para dar mayor calor en tiempos de frío. Las almohadas y edredones acumulan bacterias y células muertas.

Lavado: idealmente deben lavarse 2 veces al año, es decir, al menos cada 6 meses con el cambio de temporada. Se recomienda lavarlas en casa, pero si son muy grandes también puedes llevarlas a la tintorería

Sábanas

Pueden acumular muchas cosas que no se ven, como células muertas de la piel, ácaros del polvo, gérmenes e incluso materia fecal. Además, si permites que tus mascotas duerman en la cama o si en casa hay algún alérgico al polvo o al polen tendrás que cambiar más a menudo las sábanas; al igual que si se suda en exceso o se padece alguna enfermedad infecciosa.

Lavado: lo ideal es lavarlas 1 o 2 veces por semana con agua y jabón neutro, a una temperatura entre 70 y 60 grados centígrados, además de usar la secadora para eliminar ácaros y polen acumulado

Secado: como parte de sus cuidados, tras lavarse debes extenderlas y que les dé el Sol, esto ayuda a ventilar las fibras. Sin embargo, otra opción es utilizar la secadora, para luego doblarlas antes de que se enfríen

Planchado: planchar las sábanas es mejor cuando ya están casi secas, pero ligeramente humedecidas, para evitar las arrugas y la acumulación de la humedad

¿Se pueden eliminar los ácaros y los hongos con solo el lavado?

En la mayoría de los casos, no. Muchos de ellos son resistentes al lavado en la lavadora, aunque sea en agua caliente. Por lo que, si queremos asegurarnos de que nuestras sábanas están del todo limpias, lo mejor es recurrir a la secadora. Los expertos dicen que 28 minutos de secado es suficiente para acabar con los virus. En caso de no tener secadora o de que la prenda no esté indicada por si se encoge, también se puede tender la ropa al Sol; la luz ultravioleta también desinfecta.

¿La ropa nueva se debe lavar?

Ahora que sabes cada cuándo se debe lavar la ropa de cama y lo importante que es para la salud, te destacamos que así como las prendas que te compras, la ropa de cama o blancos también debe lavarse cuando están nuevos, es decir, antes de usarlos. De esta manera, se eliminan tanto los restos de químicos como la suciedad que se haya podido acumular durante el transporte, almacenamiento y manipulación en la tienda.