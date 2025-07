Cambio de sábanas: ¿cada cuándo debería hacerse, según experto?

GENERANDO AUDIO...

El cambio de sábanas no es cada mes, ni cada año. Foto: Pexels

El cambio de sábanas es una acción que muchas personas no toman en cuenta, ya sea por descuido, o por el poco interés, pero debería hacerse al menos semanalmente. Dejarlas sin cambiar prolongadamente puede acarrear ciertos problemas.

Las sábanas forman parte de la ropa de cama que debe cambiarse periódicamente, ya sea por cuestiones de higiene y salud.

¿Cada cuando se deben cambiar las sábanas?

El cambio de sábanas de realizarse idealmente una vez por semana, llegando a los 10 días como plazo límite, esto suponiendo que la persona no duerma con su mascota, que no haya estado enfermo o que no se hayan tenido invitados en la cama que hayan dejado células vivas y muertas, entre otros fluidos, así lo destaca el farmacéutico Álvaro Fernández.

¿Cuándo deben cambiarse las sábanas si mi perro o gato duerme conmigo?

Si se acostumbra a dormir con un perro o gato, el experto señala que el cambio debería hacerse cada tres o cuatro días, esto también lo recomienda si se está pasando por algún periodo importante de calor (como la canícula).

Razones para cambiar las sábanas

Cada persona que se acuesta y duerme en su cama, impregna en su sábana sudor, células muertas, su grasa corporal, cabellos, restos de crema y saliva, lo que termina perjudicando la integridad de este accesorio.

¿Qué pasa si no cambio las sábanas?

Una persona que no hace el cambio de sábanas de forma constante, termina provocando que se genere un hábitat ideal para bacterias, hongos y ácaros del polvo.

Consecuencias

Piel irritada o con granitos

Empeoramiento de alergias

Picor de ojos o nariz

Problemas respiratorios (sobre todo si tienes asma)

Mal olor general que ni la lavanda lo salva

¿Qué hay de la almohada?

Aquí viene otro punto importante: la funda de la almohada. Como está en contacto directo con el rostro durante varias horas, si tienes piel grasa o tendencia al acné, lo ideal es cambiarla cada tres días.

¿Cómo lavar, secar y planchar las sábanas?

Lavado: lo ideal usar agua y jabón neutro, a una temperatura entre 70 y 60 grados centígrados, además de usar la secadora para eliminar ácaros y polen acumulado

Secado: tras lavarse, se deben extender y que les dé el Sol, esto ayuda a ventilar las fibras. Sin embargo, otra opción es utilizar la secadora, para luego doblarlas antes de que se enfríen

Planchado: planchar las sábanas es mejor cuando ya están casi secas, pero ligeramente humedecidas, para evitar las arrugas y la acumulación de la humedad

Aunque un aseo de 60 grados centígrados, o 90ºC, pueden ser efectivos en ciertos casos, la mayoría de las veces no son necesarias. De acuerdo con el sitio web Nyheder 24, diversos especialistas en tejidos y mobiliario destacan que la temperatura ideal para lavar las sábanas es de 40 grados centígrados, añadiendo también el uso de un buen detergente.

¿Por qué es bueno usar una temperatura adecuada en el lavado de las sábanas?

Emplear una temperatura adecuada permite eliminar a la mayoría de los ácaros y bacterias, sin dañar las fibras del tejido, prolongando así su vida útil

Optar por lavar a 40ºC no sólo es eficaz desde el punto de vista higiénico, sino que también tiene ventajas en términos de ahorro y sostenibilidad