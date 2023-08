¿Cómo ahorrar en el regreso a clases?

En Unotv.com Maggie Hegyi nos platicará sobre algunos consejos de cómo poder ahorrar más dinero en el regreso a clases, comenzando por no dejar todo al último ya que los precios se elevan por el pánico.

Este regreso a clases es importante que lo tomes con calma y evites el pánico, comenzando por ver qué es lo que tus hijos tienen que les puede servir para este nuevo año, todo lo que esté en buen estado y puedan seguir usando.

Considera importante reutilizar cuadernos, revisa a cuáles les sobran hojas, puedes quitarle el espiral, juntarlas y ponerles de nuevo el espiral o engargolarlo para que queden como nuevos.

Ahorra en el regreso a clases. Foto: Getty Images

Estate atento en las promociones de las tiendas ya que sacan algunas ofertas especiales de verano, pero no lo dejes al último, revisa distintos lugares para poder elegir la opción que se ajuste de mejor manera al presupuesto.

Otro consejo es que algunas marcas incluidas en la lista de útiles son una referencia, puedes optar por productos genéricos de la misma calidad y a un menor precio, esto aplica en cuadernos, lápices adhesivos, colores y plumas.

Como consejo, puedes juntarte con otras familias y comprar al mayoreo, a veces es más conveniente comprar plumas, lápices, cuadernos en volumen ya que es más barato.

Sigue estos consejos de ahorro. Foto: Getty Images

Puedes comprar en lugares específicos de útiles escolares que sean famosos por surtir listas, considera que en algunas papelerías el precio se puede incrementar de manera considerable.

Adquiere lo necesario, haz la lista de útiles que necesites y sé firme con lo que incluiste para que no compres cosas que probablemente no se usen o no se tenían contempladas.

Por último Maggie Hegyi recomienda que los niños paguen algo de lo que usarán durante el año escolar, ya sea un cuaderno o colores, esto con la finalidad que aprendan el valor del dinero.