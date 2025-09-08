Cómo destapar el fregadero en pocos pasos con trucos caseros

GENERANDO AUDIO...

Cómo destapar el fregadero con estos trucos. Foto: Shutterstock

Una fuga en la tubería, un electrodoméstico descompuesto o una plaga inesperada, pueden ser problemas difíciles de resolver, pero no todo requiere ayuda profesional ni gastar de más, algunos contratiempos, como destapar el fregadero, tienen soluciones rápidas y caseras que cualquiera puede poner en práctica.

Quizá alguna vez te ha pasado que abres la llave del agua y de repente comienza a acumularse en el fregadero sin irse al desagüe, el agua sube, parece que va a desbordarse, y el fregadero queda inutilizable; la buena noticia es que este problema tiene solución con materiales que ya tienes en casa.

Cómo destapar el fregadero con cosas que tienes en la cocina

De acuerdo con Teka, marca internacional especializada en electrodomésticos y soluciones para la cocina, destapar el fregadero de forma casera y ecológica es más sencillo de lo que imaginas.

Agua hirviendo

Una técnica fácil y rápida, solo hierve agua y viértela lentamente en el desagüe para disolver los residuos acumulados, funciona incluso para el inodoro.

Bicarbonato y vinagre

El clásico infalible, retira primero el agua estancada, agrega media taza de bicarbonato y después media de vinagre blanco. Tapa ligeramente el desagüe para controlar la efervescencia, dejar reposar entre 15 y 30 minutos y finalmente enjuagar con agua hirviendo a presión.

Bicarbonato solo

Otra opción simple es verter tres cucharadas de bicarbonato, dejar reposar cinco minutos y después añadir agua hirviendo.

Sal, bicarbonato y vinagre

Una combinación más potente es mezclar ¼ de taza de sal con ¼ de taza de bicarbonato, vaciarlo en el desagüe, agregar agua hirviendo y luego medio vaso de vinagre blanco, deja actuar varias horas y verás mejores resultados.

Refresco de cola

Vierte 100 ml en el fregadero, deja actuar 20 minutos y después añade agua caliente, el gas y los ácidos ayudan a despegar la suciedad y limpian el desagüe.

Limón y sal

El limón, gracias a su ácido cítrico, corta la grasa, mientras que la sal actúa como abrasivo, exprime un limón grande en media taza de sal, echa la mezcla al fregadero y deja actuar 30 minutos.

Detergente de platos y agua caliente

Mezcla un cuarto de taza de detergente líquido con dos litros de agua casi hirviendo y viértelo lentamente en el desagüe, es ideal para disolver grasa acumulada.

¿Por qué se tapa el fregadero?

Aunque no lo creas, se trata de un problema muy común y con consecuencias molestas, no solo afecta tus labores domésticas, también puede generar una acumulación de gérmenes, lo que representa un riesgo higiénico en casa.

Las causas principales son:

Restos de comida y cabellos.

Grasa y aceites que se solidifican en las tuberías.

Depósitos de minerales en instalaciones viejas o de agua dura.

Objetos extraños que caen accidentalmente al desagüe.

Problemas en el diseño o instalación de la tubería.

Cómo prevenir que se tape el fregadero

Para evitar que este problema se repita, se recomienda colocar siempre una rejilla en el desagüe para atrapar restos grandes de comida, así como evitar tirar aceite por el fregadero.

Tampoco es aconsejable usar sustancias químicas agresivas, ya que pueden dañar las tuberías y agravar el problema.