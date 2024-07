Cómo eliminar las chinches de tu cama con bicarbonato

Consejos sobre cómo eliminar chinches con bicarbonato. Foto: shutterstock

Semanas atrás, te explicamos paso a paso cómo limpiar la freidora de aire con bicarbonato de sodio, hoy este elemento podrás darle otro uso en el hogar. Te diremos cómo eliminar chinches con bicarbonato, y así evites alguna picadura en ti o los miembros de tu familia cuando descansen cómodamente en sus camas.

¿Cómo usar bicarbonato para eliminar chinches de la cama?

Si detectas que estos animales quieren juntarse en tu cama y hacer de las suyas, ¡no lo permitas! Aquí te va un sencillo método sobre cómo eliminar chinches con bicarbonato, siendo elemento base de una mezcla casera, pero poderosa:

Ingredientes

Ocupas una taza con bicarbonato de sodio

Otra taza con vinagre blanco

Y aceite esencial de menta o lavanda (el que más prefieras)

Proceso

Primero que nada, debes esparcir tu bicarbonato en el colchón, las almohadas o los sitios donde vista a las chinches

Luego permite que el bicarbonato se concentre durante 60 minutos

Después aspira el bicarbonato (te habrá librado de humedad y malas fragancias)

Ahora toma un recipiente y revuelve el vinagre blanco y el aceite esencial que hayas elegido

Enseguida esparce con un atomizador sobre las áreas en las que quieres enfocarte

Luego permite que los sitios donde rociaste se hayan secado muy bien

Tus sábanas y fundas de almohada lávalas con agua caliente y cuando la cama y cochón estén secos, colócalas otra vez, o bien, pon unas ya limpias

Elementos de limpieza como el bicarbonato o vinagre blanco. Foto: Getty

¿Por qué sirve el bicarbonato contra las chinches?

Los trucos caseros sobre cómo eliminar chinches con bicarbonato, se basan en dicho elemento por que esos animales poseen una capa protectora frente a la deshidratación que el bicarbonato destruye, y esto hace que se mueran.

Cuando el bicarbonato lo combinas con vinagre (que tiene ácido acético) se vuelve una mezcla altamente tóxica y eficaz contra las chinches que quieren adueñarse de tu cama.

¿Qué es el bicarbonato de sodio y para qué sirve?

El bicarbonato de sodio es un compuesto sólido cristalino de color blanco soluble en agua, con un ligero sabor alcalino parecido al del carbonato de sodio. Se puede encontrar como mineral en la naturaleza o se puede producir artificialmente. Algunos de sus beneficios son:

Sirve para limpiar juguetes

Ayuda contra la grasa en cacerolas

Puede ser complemente de suavizante de ropa

Ayuda a limpiar la regadera, tina, o baño

Alivia la acidez estomacal

Quita las manchas de los dientes

Elimina la humedad

Es usado como levadura en la repostería

Limpiar la plata y el oro

Puedes hacer gárgaras en la garganta

¿Qué es el vinagre blanco y para qué sirve?

El vinagre blanco es un producto líquido que se obtiene a partir de la fermentación del alcohol de caña de azúcar, maíz, remolacha o melaza. Es el más ácido y fuerte que hay en la lista de tipos de vinagre.

También es un gran aliado de la limpieza; se utiliza para la desodorización, eliminación de manchas y la conservación de alimentos; es barato, versátil, biodegradable, seguro para usar en hogares donde hay niños y mascotas.

Consejos para evitar chinches en la casa

Las chinches no sólo buscan refugio en los colchones, también pueden adherirse a otros sitios de tu hogar, como la sala. Aquí algunos consejos que pueden tomar en cuenta para evitar u olvidarte de estos animales:

Cúrcuma en polvo: basta con que tomes un poco y la riegues sobre los lugares donde viste chinches, como en el sofá. Si éste es el caso, entonces usa un cepillo para que la cúrcuma quede bien impregnada, pues con ella dejas sin oxígeno a esos parásitos y no les quedará de otra que huir o tratar de sobrevivir

Plantas aromáticas y/o especias: el laurel, la menta o el romero son excelentes alternativas para ahuyentar a las chinches y demás insectos, basta con que cortes unas hojas, les añades clavo y juntas esto en una bolsita de tela, pues su composición permite desprender un aroma que odiarán estos insectos

Ojo, no olvides que siempre la limpieza o el aseo del hogar es importante para evitar la presencia de cualquier tipo de animal o insecto, así que procura limpiar tu casa al menos una vez a la semana, pues si dejas basura, restos de comida o agua que no secaste (al lavar trastes, por ejemplo) eso atraerá a los visitantes que no deseas.