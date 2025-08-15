¿Cómo eliminar sarro del inodoro, paso a paso?

GENERANDO AUDIO...

Pasos para eliminar sarro del inodoro. Foto: Pexels

Para eliminar sarro del inodoro existen varias alternativas, una de ellas es utilizar vinagre blanco, pues gracias a sus propiedades, lo vuelve un componente esencial a la hora de limpiar el baño en casa.

Para complementar el aseo, empleando vinagre, se le puede añadir limón, otro agente conocido por sus elementos efectivos al momento de limpiar algún sector del hogar.

¿Cómo usar vinagre para eliminar sarro del inodoro?

Es muy importante utilizar guantes para las manos. En una taza se debe añadir vinagre blanco y jugo de limón, llenando hasta la mitad del recipiente. Enseguida se toma una esponja y se humedece en la combinación.

Una vez humedecida, se pasa la esponja sobre toda el área del que se va a limpiar, en este caso “la tasa del baño”. Este proceso para eliminar sarro del inodoro, entre otras cosas, lo comparte el sitio web Homecenter Sodimac.

¿Por qué es bueno utilizar vinagre blanco en la limpieza?

El vinagre blanco destilado es el más utilizado en la limpieza por sus propiedades antibacterianas. También actúa como desodorante y desengrasante.

Incluso, el ácido acético (también conocido como vinagre blanco) puede actuar como desinfectante y destruir algunas bacterias y virus, destaca la Fundación David Suzuki.

Otras formas de limpiar con el vinagre

Tablas de cortar limpias: se puede verter vinagre en un trapo o microfibra limpia para asear una tabla de cortar de madera (o plástico)

Desodorizar el tanque del inodoro: poner 125 mililitros de vinagre blanco en el tanque de agua del inodoro y dejar actuar 15 minutos. Luego se puede tirar de la cadena

Limpiar electrodomésticos y pulir muebles: con un trapo o microfibra limpia, se humedece y luego se pasa sobre elementos de acero inoxidable; en muebles ayuda a dar brillo

Quitar el óxido de las herramientas: remojar las herramientas oxidadas y cepillarlas, pueden ayudar a la limpieza de llaves del lavavo, regadera o inodoro

Para vidrios y espejos: con un trapo o microfibra limpia, simplemente se pasa sobre vidrios y espejos

¿Dónde comprar vinagre?

Tiendas de abarrotes, supermercados y tianguis, son lugares donde las personas pueden abastecerse con este producto, para eliminar sarro del inodoro o usarlo en otras áreas de limpieza.