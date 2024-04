Cómo enfriar bebidas rápidamente sin hielo. Foto: Getty Images

En Unotv.com te diremos cómo puedes enfriar bebidas rápidamente sin hielo, checa los tips y trucos para no sufrir por el calor.

El calor intenso de estos días hacen que pensemos en ideas para poder refrescarnos, hacer hielo en poco tiempo o en el caso de no tener, poder enfriar las bebidas rápidamente.

Desde cerveza, agua o hasta un refresco, no importa con lo que quieras quitarte la sed y refrescarse, se sabe que tienen un mejor sabor si están frías, por lo que te diremos cómo enfriar tus bebidas.

Con el calor extremo puede que te hayas quedado sin hielos o que estos no estén listos, por lo que estos tips te ayudarán a que tus bebidas no dejen de estar frías.

Cómo enfriar bebidas rápidamente sin hielo

Congelar los vasos

Foto: Getty Images

Este es un truco que funciona, puedes meter tus vasos previamente mojados en el congelador como uno de los tips a la hora de enfriar la bebida ya que para esto necesitas vasos o jarras de cristal grueso después de unos minutos a temperatura bajo cero; enfriará la bebida a pesar de que esté a temperatura ambiente por el contacto con el cristal.

Papel de cocina, agua y sal

Foto: Getty Images

Puede que este sea un truco muy conocido para enfriar las bebidas, para esto se necesita de un trozo de papel de cocina, agua y sal; se trata de humedecer un trozo de papel y luego ponerle sal, después envolver la botella o lata que se desea enfriar y ponerla en el congelador, después de unos minutos notarás que está fresca.

Rodajas de limón y naranja

Foto: Getty Images

Otra manera de enfriar sin hielos es con la ayuda de cítricos, por lo que un par de naranjas y limones serán ideales, para esto se tienen que cortar en rodajas y tenerlos en el congelador en una bolsa o plato, cada que tengas una bebida puedes meter el cítrico que se elija, además de que le dará un gran toque si se trata de un cocktail,agua natural, mineral o un refresco.

Botijo

Foto: Getty Images

El botijo es una técnica tradicional que no falla a la hora de mantener la bebida fría, en especial agua en los espacios en los que no hay congelador; para esto se debe tener en cuenta la temperatura exterior o las condiciones ambientales favorables, aunque no es el más rápido, es uno de los más efectivos.

La clave es que los botijos están hechos de un barro arcilloso que da a las paredes cierta porosidad, así es como se filtra el agua de su interior y una vez en contacto con el medio ambiente se evapora.