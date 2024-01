Cómo hacer desengrasante casero paso a paso

Tips sobre cómo hacer un desengrasante casero. Foto: shutterstock

Limpiar tu casa y dejarla impecable, es una de las acciones que nos hacen amar nuestro hogar, aunque en ocasiones es una tarea pesada; por ello, hoy te diremos cómo hacer un desengrasante casero, mediante algunas recetas fáciles de hacer y que no requieren productos carísimos. Estos mecanismos te ayudarán a quitar la suciedad de manera más práctica.

En la cocina puedes utilizar tu desengrasante casero. Foto: Getty

¿Cómo hacer desengrasante casero?

Si eres de los que no les gusta gastar mucho en productos industriales, entonces te gustarán los siguientes tips sobre cómo hacer desengrasante casero. Así que toma pluma y libre y anota la receta que más te guste:

Desengrasante con cáscaras de cítricos y vinagre blanco (cuenta de YouTube Mixi): primero toma un recipiente de vidrio y pon adentro cáscaras de limón, mandarina, naranja; luego llena con agua a casi tope; ahora mezcla muy bien y después ponle una tapa al recipiente; tu solución casera métela al refrigerador durante 15 días para que el líquido se concentre perfectamente (remueve de vez en cuando); pasadas el par de semana ahora quita las cáscaras y el líquido pásalo a una botella con atomizador; esparce tu solución sobre las superficies que deseas dejar impecables

Desengrasante de jabón y vinagre de manzana (cuenta de YouTube El Rincón de una Chiari): toma un recipiente y llénalo a tres cuartos de agua, ponlo en la estufa a flama media; después ocuparás una barra de jabón y lo pasarás sobre un rallador, de lo cortado vas a juntar 3 cucharadas de jabón y las viertes a tu recipiente; mezcla hasta que todo se haya disuelto; luego pon un poco más de agua; luego podrás añadir un vaso de vinagre de manzana; baja la flama de la estufa y luego pasas todo el líquido a una botella con atomizador

Desengrasante de bicarbonato de soda, vinagre blanco y amoniaco: otra receta que se comparte para los habitantes del hogar es la siguientes; en un recipiente ponle agua caliente; añade una cucharada de vinagre blanco, una cuchara de bicarbonato y un poquito de amoniaco

¿Qué áreas de la casa puedo limpiar con mi desengrasante casero?

Ahora que te mostramos algunas opciones sobre cómo hacer un desengrasante casero, te comentamos que estas soluciones las puedes aplicar en las siguientes áreas de tu casa:

Cocina: en la estufa, parilla y campana, en utensilios, e incluso en tus azulejos

El desengrasante casero para limpiar la estufa. Foto: Getty

Baño: para quitar sarro en azulejos, grifos o bañera

Sala y habitaciones: para limpiar los cristales de puertas, gabinetes o ventanas

Recomendaciones para usar desengrasantes caseros

No olvides usar guantes

Siempre debes tener ventilado el lugar donde estés preparando tu desengrasante casero

Procura hacer una prueba primero; selecciona un pequeño espacio y límpialo, así determinarás cuál solución casera te servirá de mejor manera

No olvides consultar instructivos o manuales de las cosas que vas a limpiar, para verificar que ingredientes no debes emplear para limpiarlos o con cuáles no tienes problema. Ante la duda, consulta a tu proveedor o vendedor del objeto que quieres asear.