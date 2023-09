Tips sobre cómo lavar ropa de manta sin encogerla. Foto: freepik.es

Empacar tu ropa fácil y rápido es una cosa, pero otra es identificar el material de la prenda y no arruinarla con el lavado y secado. Hoy, te diremos cómo lavar ropa de manta sin encogerla, un accidente que suele ocurrir en más de una ocasión en los hogares.

¿De qué material es la ropa de manta y por qué se hace más chica tras lavarla?

La ropa de manta es de lana, terciopelo o algodón, y cuándo estos materiales se someten a ciclos de calor y frío, lo cual suele ocurrir en la lavadora, eso provoca que la fibra se apriete y se encoja, ya que el tejido está compuesto por fibras de lana muy pequeñas, que se contraen y expanden cuando se someten a cambios de temperatura. Algo similar se presentaría otros materiales como la seda y el lino.

La ropa de manta es delicada cuando se somete a mucho calor. Foto: wikimedia

¿Cómo lavar ropa de manta sin encogerla?

Expertos sobre cómo lavar ropa de manta sin encogerla aconsejan que el proceso de limpieza se realice a mano y secar a la sombra. Enseguida te damos un tip que se comparte para que tus prendas conserven su tamaño original:

Lo que necesitas: un recipiente, vinagre y una toalla limpia

Preparación: cubre la base del recipiente con agua tibia, añade 250 mililitros de vinagre blanco, mete tu prenda y deja que se remoje ahí durante 25 minutos; luego sácala y exprímela, ahora ponle adentro una toalla enrollada y limpia, para finalizar pon la ropa a secarse al aire libre

También te podría interesar: [¿Cómo lavar los tenis en la lavadora sin dañarlos?]

¿Cómo lavar ropa de manta en una lavadora?

Ahora que sabes cómo lavar ropa de manta sin encogerla haciendo un lavado a mano, también te diremos qué hacer para esta limpieza utilizando la lavadora:

Pon tu prenda en la lavadora

Selecciona un programa corto y para prendas delicadas

Utiliza agua fría

Pon detergente en polvo o líquido que sea para ropa delicada

En vez de suavizantes comerciales pon un cuarto de taza de vinagre blanco

Cuando termine el ciclo de lavado saca la prenda y ponla a secar al aire libre

¿Cómo secar la ropa de manta?

Cuando la vayas a tender, dóblala por la mitad para evitar que la largura de la manta llegue hasta el suelo y se manche; si usas la secadora hazlo pero con bajas revoluciones.

Finalmente, te recomendamos que cuando laves ropa de manta no uses suavizantes, blanqueadores y detergentes con alto contenido de alcalinidad; además, lee bien la etiqueta de tu ropa para que también te guíes sobre lo que puedes y no debes utilizar en ellas.