Cómo limpiar el radiador antes de encender la calefacción, el método más rápido y eficaz

¿Cómo limpiar el radiador de la calefacción? Foto: Pexels

Con la llegada del otoño y antes de que el frío se instale definitivamente, conviene preparar la calefacción para que funcione al máximo rendimiento. Además de purgar los radiadores, hay una tarea igual de importante que muchas veces se pasa por alto, limpiar su interior antes de ponerlos en marcha.

Aunque pueda parecer una cuestión menor, la suciedad acumulada dentro del radiador reduce su capacidad para transmitir calor, hace que tarde más en calentar e incluso puede aumentar el consumo energético. En resumen: un radiador sucio calienta menos y gasta más. Dedicar unos minutos a limpiarlo a fondo es una forma sencilla de mejorar su eficiencia y alargar su vida útil.

El truco viral del secador de pelo

Entre los métodos más rápidos y sencillos para limpiar un radiador destaca el que propone la creadora de contenido @mimodemami en un vídeo de Instagram. Su truco se ha hecho viral por su simplicidad y eficacia: usar un secador de pelo para expulsar el polvo y las pelusas acumuladas en el interior.

“Pon el secador a máxima potencia desde la parte superior y verás cómo las pelusas salen volando por abajo”, explica la creadora en el vídeo, que ya suma miles de visualizaciones. Según cuenta, fue una seguidora quien le compartió el consejo, y el resultado sorprende por lo rápido que se limpia el radiador con esta técnica.

Paso a paso para limpiar el radiador

Asegúrate de que el radiador esté frío y la calefacción apagada antes de comenzar. Coloca un paño de microfibra ligeramente humedecido bajo el radiador para atrapar el polvo y las pelusas. Enchufa el secador a máxima potencia y dirígelo hacia la parte superior del radiador. El aire caliente arrastrará la suciedad hacia abajo. Repite la operación en diferentes zonas si es necesario. Limpia las superficies exteriores con una esponja humedecida en agua tibia y jabón neutro, y sécalas bien para evitar la oxidación.

Consejos extra para una limpieza más profunda

Si quedan restos de polvo en zonas difíciles de alcanzar, usa un plumero de microfibra o un cepillo especial para radiadores , disponibles en tiendas de hogar o ferreterías.

, disponibles en tiendas de hogar o ferreterías. En radiadores de cocina o zonas con grasa, aplica un desengrasante suave antes de limpiar las superficies.

Y por último, no olvides purgar el radiador después de la limpieza y antes de encender la calefacción. Así eliminarás el aire acumulado en el circuito y garantizarás que el calor se reparta de forma uniforme por toda la casa.