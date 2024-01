Saber si un huevo está fresco o no es vital para no enfermarse. Foto: shutterstock

Tiempo atrás te comentamos si ¿los huevos se deben meter al refrigerador o no?; ahora te diremos cómo saber si un huevo está fresco o no mediante un sencillo truco que podrás hacer en la comodidad de tu hogar, con el objetivo de que evites alimentarte con un producto que no está bueno.

¿Cómo saber si un huevo está fresco?

Para determinar cómo saber si un huevo está fresco o no, sólo basta que hagas la siguiente dinámica:

Toma un recipiente (o vaso) y llénalo con agua

Ahora pon un huevo

Si el huevo se hunde y cae hacia su lado ancho, está en más fresco

Si el huevo se hunde y se para, indica que está bueno

Si el huevo flota, deberías considerar tirarlo

La prueba del vaso con agua es usada para saber si un huevo sirve o no. Foto: Getty

¿Por qué se hunde o flota un huevo?

Ahora que sabes cómo saber si un huevo está fresco o no, te diremos a qué se debe esta circunstancia:

Cuando el huevo flota se debe a que su cáscara de hizo porosa y eso le hace que flote

Cuando el huevo se hunde rápidamente se debe a que su integridad física es óptima

Cuando el huevo llega a tardar en hundirse significa que todavía está en buen estado, pero debería comerse antes de que caduque

Verifica toda la estructura del huevo antes de comerlo. Foto: Getty

Otros métodos para saber si el huevo está fresco

Olor: el aroma al ser algo desagradable, putrefacto e insoportable, es indicativo que por nada del mundo lo debes comer

Agitar: toma un huevo y ponlo en tu oído, luego agítalo y si se escucha algo que golpea, significa que el producto ya no está bueno

Yema: puedes cascar en un plato y ver sus condiciones; si la yema está fresca permanecerá en el centro, abombada y la clara la recubrirá con una capa viscosa; pero si se rompe fácilmente, significa que ya no sirve

¿Qué pasa si como un huevo en malas condiciones?

Puedes intoxicarte, presentar malestar estomacal, diarrea, náuseas, vómitos, escalofríos o fiebre. Pero no queda ahí, también existe la posibilidad de que tengas una infección de salmonella. Cualquier que sea el caso, se deberá acudir con el médico lo antes posible para someterse a un tratamiento.