Tips sobre cómo quitar el olor de humedad de la ropa con vinagre. Foto: Getty

El vinagre es tan bueno que sirve para limpiar el microondas, pero no sólo es efectivo con el electrodoméstico; hoy te hablaremos sobre cómo quitar el olor de humedad de la ropa con vinagre, pues sabemos que en muchas ocasiones no es culpa propia que nuestras prendas finas del último grito de la moda, tengan ese aroma, pues a veces la lluvia hace que no podamos tender nuestra vestimenta como “Dios manda“.

¿Qué es la humedad?

La humedad se presenta en las paredes de tu casa y puede ocasionar daños estructurales como derrumbes o que aparezca moho, lo que provoca afectaciones respiratorias de los residentes. La humedad básicamente es una determinada cantidad de vapor de agua que hay en el aire, derivada de filtración, vapor, condensación o una superficie húmeda.

¿Qué es el vinagre?

El vinagre es un líquido miscible en agua,​ con sabor agrio, que proviene de la fermentación acética de productos alcohólicos, como el de vino o la sidra de manzana, llevada a cabo por bacterias acéticas. Contiene una concentración que va del 3% al 5% de ácido acético en agua. Los vinagres naturales también contienen pequeñas cantidades de ácido tartárico y ácido cítrico.

El vinagre es usado para limpiar varias cosas. Foto: Getty

¿Cómo quitar el olor de humedad en la ropa con vinagre?

Ahora que ya conoces los términos del tema, te explicamos cómo quitar el olor de humedad de la ropa con vinagre, de una manera sencilla y en la comodidad de tu hogar:

Método 1

Selecciona la ropa que deseas limpiar de humedad

Ve a tu baño y cuelga cerca de la ducha tu prenda

Pon una cubeta con agua y vinagre debajo de tu ropa

Luego báñate, esto hará que el vapor de tu baño se mezcle y haga que desaparezca el olor de humedad en tu ropa

Que el vapor de la ducha penetre tu ropa. Foto: Getty

Método 2

En un recipiente diluye una taza de vinagre con tres tazas de agua

Esta mezcla las vas a usar para meter totalmente ahí tu ropa con olor a humedad

Deja que tus prendas se remojen toda una noche y así habrás quitado ese olor indeseado

Sumerge muy bien tu ropa para quitar el olor de humedad. Foto: Getty

Luego de poner en práctica este tip sobre cómo quitar el olor de humedad de la ropa con vinagre, tu vestuario puedes meterlo a la labora y darle un nuevo ciclo de lavado, eso ayudará a quitar algún residuo que haya quedado del vinagre.

¿Qué se puede usar para quitar el moho de la ropa?

La humedad también suele implicar al moho, otro enemigo que sin duda desearás no tener en tus prendas, por ello, te explicamos qué debes hacer para dejar tu ropa impecable: