¿Cuál es la planta natural que mantiene alejadas a las cucarachas?

GENERANDO AUDIO...

Menta. Foto: GettyImages

Si buscas una solución natural y efectiva para mantener a las cucarachas alejadas de tu hogar, la menta es tu aliada perfecta. Esta planta aromática, comúnmente utilizada en la cocina, ofrece propiedades repelentes que puedes aprovechar fácilmente.

¿Por qué la menta repele a las cucarachas?

Estudios de la Universidad de Nueva Delhi han demostrado que los aceites esenciales de la menta contienen compuestos como el mentol y la pulegona, que interfieren con los receptores de las cucarachas, provocando que se alejen de las áreas donde detectan su aroma.

Beneficios adicionales de la menta

Fácil cultivo : La menta puede cultivarse en macetas, tierra directa o incluso en botellas recicladas, adaptándose a diversos espacios y condiciones.

: La menta puede cultivarse en macetas, tierra directa o incluso en botellas recicladas, adaptándose a diversos espacios y condiciones. Aroma agradable : Además de repeler insectos, su fragancia fresca perfuma el entorno, mejorando la atmósfera de tu hogar.

: Además de repeler insectos, su fragancia fresca perfuma el entorno, mejorando la atmósfera de tu hogar. Usos culinarios: Las hojas de menta son ideales para preparar infusiones, postres y otros platillos, brindando un toque fresco y delicioso.

Cómo utilizar la menta para repeler cucarachas

Coloca macetas de menta en zonas vulnerables como cocinas abiertas al patio, galerías o rincones húmedos del jardín Prepara infusiones concentradas con sus hojas y rocía las áreas propensas a la presencia de cucarachas, como zócalos o rendijas Mantén la planta bien hidratada y pódala con frecuencia para asegurar un aroma intenso y constante

¿Dónde conseguir menta?

Lo mejor de todo es que la menta es accesible y económica. Puedes encontrarla en cualquier vivero de tu barrio, sin necesidad de recurrir a productos químicos costosos. Además, su cultivo no requiere de grandes conocimientos en jardinería, lo que la convierte en una opción ideal para quienes buscan soluciones naturales y efectivas.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]