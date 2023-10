¿Cuáles son las mejores y las peores almohadas, según la Profeco?

La clave de un buen descanso es la comodidad que podemos encontrar en nuestras pijamas, colchones y almohadas, las cuales fueron analizadas por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

¿Quieres saber cuáles son las marcas más destacadas y cuáles no cumplieron con lo que le prometen a sus clientes? En Unotv.com te vamos a contar.

¿Cuál fue la mejor marca y modelo de almohadas, según la Profeco?

De acuerdo con la Profeco, la marca y modelo más destacada en su análisis de calidad de las almohadas disponibles en el mercado es Tulippe modelo 2011, la cual tiene un costo aproximado de 370 pesos.

Luuna Adjustable Down Alternative, de mil 258 pesos, resulto ser otro de los modelos con una buena evaluación deido a que se puede ajustar la altura a gusto propio, ya que presenta tres rellenos independientes para moderar la altura deseada.

La mejor calificada cuesta 370 pesos. Foto: Getty Images

¿Cuáles fueron las marcas de almohadas peor calificada, según la Profeco?

Luuna Cool Purity Grafeno, que tiene un costo aproximado de mil 580 pesos mexicanos, fue la peor calificada del estudio

Sigma, de 821 pesos, fue otra de las que no pasó la prueba; esto luego de que no cumple con el contenido de fibras que declara, además de que no presenta instrucciones de cuidado.

Spring Air Posture Comfort, de 161 pesos, fue otra marca que presentó los mismos problemas que Sigma.

