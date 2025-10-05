¿Desinfectas la esponja de los trastes en microondas o agua caliente? Expertos revelan el error de hacerlo

GENERANDO AUDIO...

La esponja de trastes junta muchas bacterias. Foto: Getty

La esponja de los trastes es de los elementos más utilizados en una cocina, pero su tiempo de vida no es tan amplio como cree. Por ello, muchas personas tratan de alargar su uso metiéndola en el microondas o en agua caliente, para desinfectarla.

Ese método de desinfección en los hogares fue analizado por expertos, donde además se enfatiza que se trata de un objeto más sucio de lo que parece.

¿Cuál es el tiempo de vida de una esponja de traste?

La vida útil de una esponja de trastes es mucho más corta de lo que pudiera creerse. De acuerdo con especialistas, solo debería utilizarse entre dos y tres semanas como máximo, dependiendo del uso.

[TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Cocina un filete jugoso y con el término ideal aplicando la técnica 3-3-2-2]

Sin embargo, en muchas casas se conserva durante meses, aplicando métodos caseros para intentar alargar su duración. Uno de los más comunes consiste en humedecerla y meterla al microondas durante un par de minutos con la intención de eliminar bacterias.

Advertencia de las autoridades sanitarias

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) señaló que calentar o hervir la esponja de trastes puede reducir parcialmente la cantidad de bacterias, pero no garantiza su completa desinfección.

Además, la misma dependencia recomendó comprar nuevas esponjas con frecuencia, ya que estos métodos no evitan la contaminación cruzada en la cocina.

[TE PODRÍA INTERESAR: 3 consejos para que los cajones pegajosos se deslicen nuevamente]

¿Qué tan sucias pueden estar las esponjas de trastes?

Un estudio publicado en Scientific Reports en 2017 analizó esponjas usadas en distintos hogares y detectó 362 tipos diferentes de bacterias. Los investigadores calcularon que en un solo centímetro cúbico de esponja (aproximadamente el tamaño de un dado) puede haber más de 50 mil millones de bacterias.

Esta cifra convierte a la esponja de trastes en uno de los objetos más contaminados del hogar, incluso más que el inodoro.

Los riesgos de los trucos caseros

Los intentos de desinfectar las esponjas con calor, ya sea en el microondas o con agua caliente, no lograron reducir de manera significativa la carga bacteriana a largo plazo. En algunos casos, incluso favorecieron la aparición de bacterias más resistentes. Por esa razón, los autores del estudio recomendaron reemplazar las esponjas regularmente en lugar de intentar “sanitizarlas”.

Alternativas más seguras

En la misma línea, la Universidad Estatal de Michigan aconsejó sustituir la esponja cada dos semanas. Además, sugirió usar paños lavables que puedan desinfectarse con cloro o a altas temperaturas, o bien optar por papel de cocina desechable para mantener mejores condiciones de higiene en el hogar.