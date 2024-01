El edredón debe lavarse mínimo un par de veces por año. Foto: shutterstock

Hace no mucho, te explicamos cómo limpiar y desinfectar el colchón; hoy, te daremos otro tip de limpieza, ¿el edredón cada cuándo debe lavarse? Sí, esa “cobija” más calientita que el cobertor y que a más de uno nos ayuda a soportar los climas gélidos y tradicionales que vivimos a inicios de año.

¿Cuántas veces al año un edredón debe lavarse?

Si te gusta tener todo limpio y no estar conviviendo con gérmenes que busquen pegarse a tu cuerpo mientras descasas o duermes, si aún no sabes cada cuándo debe lavarse el edredón, te comentamos que de acuerdo con varios expertos del tema la respuesta es al menos 2 veces al año, o ya de plano cada año.

Según el uso, son las veces en que se debe lavar el edredón. Foto: shutterstock

Por supuesto, también entran en juego algunos factores, como qué tanto usas el edredón, si lo mantienes limpio (que no subas los pies con los zapatos a la cama, que no derrames líquidos o migajas de comidas sobre él, etc.).

¿Cómo debe lavarse un edredón en casa?

Primero que nada, te recomendamos que antes de proceder a cualquier tipo de limpieza, leas la etiqueta de instrucciones de tu edredón, esto con el fin de que no cometas algún error que te obligue a tirarlo y comprar uno nuevo. Si ya te cercioraste, aquí te van los pasos que puedes hacer:

Identifica el tipo de edredón que tienes (algunos son rellenos de plumas, plumón, etc.)

Verifica que tu lavadora tenga el espacio y capacidad suficiente para el edredón

Revisa la etiqueta, muchos de estos productos no deben lavarse a temperaturas superiores a los 50 grados centígrados (esto lo puedes ajustar en tu lavadora, e incluso mejor usar el programa frío)

El detergente que uses para un edredón, por lo regular, debe ser para ropa delicada (de nuevo, revisa la etiqueta)

Si bien a tu ropa le pones suavizante de telas, para un edredón no aplica, tampoco uses cloro

El suavizante y cloro están prohibidos al lavar el edredón. Foto: shutterstock

Si tu edredón es de relleno natural, hay que secarlo en la secadora para lavadora; luego simplemente puedes dejar que se oree una o dos horas

Si tu edredón es de relleno sintético, puedes secarlo al aire libre o en tu patio

En resumen, ¿el edredón cada cuándo debe lavarse? Tú sabes el uso que le das, ahora ya sabes que debes lavarlo entre una o dos veces al año; antes de limpiar primero hay que ver la etiqueta de instrucciones y verificar si cabe en tu lavadora (no la fuerces). Si te quedan dudas o tu electrodomésticos en un poco chico, también puedes llevar tu edredón a una lavandería o tintorería, para que luego de unos pocos días simplemente lo recojas limpio, seco y disponible para el siguiente uso.