El truco casero con lija para eliminar el sarro del inodoro en minutos

¿Cómo usar una lija para quitar el sarro del inodoro? Foto: Shutterstock

La línea de sarro en el inodoro es uno de esos problemas de limpieza que parecen imposibles de eliminar, incluso con productos químicos fuertes, pero existe un truco casero y económico que ha demostrado ser muy efectivo, así puedes usar una lija para solucionar este problema.

El sarro se forma por la acumulación de minerales del agua, residuos y humedad constante, lo que genera esa mancha amarillenta o marrón tan difícil de quitar. La lija, gracias a su textura abrasiva, ayuda a desprender la capa endurecida de sarro sin necesidad de aplicar cloro o limpiadores agresivos.

¿Cómo ayuda la lija a quitar el sarro?

De acuerdo con el blog Nexoinmobiliario, el uso de papel de lija sumergido en agua es una alternativa práctica para limpiar el inodoro, siempre que se utilice con suavidad para no dañar la superficie de la porcelana.

Cómo aplicar este método paso a paso

Elige una lija al agua de grano fino (entre 600 y 1000, para que sea suave).

Moja bien la superficie del inodoro y también la lija.

Frota suavemente la zona donde está la línea de sarro, con movimientos circulares.

Enjuaga con agua limpia y verifica el resultado.

Si el sarro es muy persistente, repite el procedimiento.

El blog de Ferretería Ribero recomienda este truco como una solución rápida y económica, destacando que con una lija al agua de grano 600, 800 o 1000 se consigue eliminar el sarro en cuestión de minutos sin dañar el esmalte.

Otros métodos caseros que puedes complementar

Si prefieres combinar la lija con otros remedios, hay varias opciones naturales que ayudan a suavizar el sarro antes de lijar:

Vinagre blanco y bicarbonato: al verterlos en la taza generan una reacción que ablanda la suciedad.

Piedra pómez: funciona de forma similar a la lija, aunque requiere un poco más de presión.

Refresco de cola o ácido cítrico: ayudan a disolver depósitos minerales.

Según el blog de Homecenter, estos trucos caseros son ideales para quienes buscan soluciones sin químicos agresivos, y pueden alternarse dependiendo del nivel de sarro acumulado.

De igual forma puedes usar productos naturales como vinagre, limón o sal gruesa, además de abrasivos suaves como la piedra pómez, que cumplen una función muy parecida a la lija.

La lija al agua de grano fino es un método sencillo, barato y efectivo para deshacerte de la línea de sarro en tu inodoro en apenas cinco minutos; la clave está en usarla con cuidado para no rayar la porcelana.

Y si quieres potenciar el resultado, puedes apoyarte en remedios caseros como vinagre, bicarbonato o piedra pómez.