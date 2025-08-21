El truco de la botella en el tanque del inodoro que promete ahorrar agua

GENERANDO AUDIO...

El truco de la botella en el inodoro para ahorrar agua Foto: Shutterstock

Los trucos caseros para reducir el consumo de agua se volvieron cada vez más populares en internet, sobre todo en tiempos en que el cuidado del recurso es urgente.

Uno de los más comentados consiste en introducir una botella llena dentro del tanque del inodoro, con la promesa de que cada descarga utilizará menos agua. Pero, ¿realmente funciona?

¿Cómo funciona el truco de la botella?

La técnica es sencilla, se coloca una botella llena de agua en el interior de la cisterna, de modo que al ocupar espacio dentro del tanque, se reduce la cantidad de agua que se acumula antes de cada descarga.

Este método puede suponer un ahorro aproximado de un litro de agua por cada descarga, ya que al introducir una botella de plástico llena en el depósito del inodoro, se reduce el volumen que se llena tras cada descarga.

El flotador detecta que ya hay suficiente agua más rápido y detiene el llenado antes de lo habitual.

¿Qué riesgos tiene este método?

Aunque la lógica detrás del truco es válida, no está exenta de riesgos, de acuerdo con la Fundación Aquae, si la botella se coloca de manera incorrecta, puede “interferir con el sistema de descarga y causar fugas” dentro de la cisterna.

Por eso, recomienda revisar periódicamente el funcionamiento del mecanismo para evitar que un ahorro aparente termine en un gasto mayor de agua.

¿Cuánto se puede ahorrar realmente?

Si bien el ahorro con este truco puede ser útil en inodoros antiguos, los sistemas modernos de doble descarga son aún más efectivos.

La Fundación Aquae estima que con ellos es posible ahorrar hasta 4 mil litros de agua al año en un hogar promedio, ya que permiten elegir entre descargas más cortas (3 litros) y descargas completas (6 litros).

Además, existen alternativas como los inodoros con descarga interrumpible, que permiten al usuario detener el flujo de agua en medio del vaciado, o simplemente adoptar hábitos de consumo más responsables, como evitar usar la cisterna para desechar papeles u otros residuos innecesarios.

¿Es recomendable o no?

El truco de la botella en el tanque del inodoro sí funciona, y puede representar un ahorro modesto de agua en cada descarga, sobre todo en casas donde aún se utilizan cisternas antiguas.

Sin embargo, requiere colocarse con cuidado para no afectar el mecanismo, para quienes buscan un ahorro más significativo y seguro, la mejor opción sigue siendo instalar sistemas de doble descarga o tecnologías modernas diseñadas específicamente para reducir el consumo de agua.