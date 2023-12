Ganchos de ropa, ¿Cuál usar para cada prenda?

Ganchos de ropa para cada tipo de prenda. Foto: shutterstock

Si ya estás esperando a utilizar tus mejores prendas para lucir en primavera-verano 2024, en tu sección Estilo de vida te diremos cómo organizar tu vestimenta; para ello, te hablaremos sobre los ganchos de ropa, la vital importancia que tienen en tu cómoda, o clóset, y que de esta manera tengas todo organizado para lucirte en la fiesta de fin de año, en una reunión familiar o de amigos, o simplemente para tu trabajo.

¿Qué ganchos de ropa existen?

Distintas expertas en la materia hacen sus recomendaciones sobre los ganchos de ropa y resaltan que estos accesorios ayudan no sólo para organizar tus prendas, sino para encontrarlas más fácil.. ¿a poco no te pasa que las prisas te ganan y no encuentras lo que tenías planeado? Para no sufrir y tener todo en orden, aquí unos de los tips:

Ganchos de terciopelo: la suavidad necesaria para colgar tus blusas o camisas

Ganchos para cinturones: tienen pequeños gachitos para que sea muy fácil colgar un cinturón

Ganchos para bufandas: poseen círculos para que introduzcas tu bufanda y así la cuelgues fácilmente

Ganchos de madera: son perfectos para blazers o abrigos, o sea prendas pesadas o que traen hombreras, estos ganchos dan mejor soporte

Si tienes abrigos, un gancho de madera te ayuda. Foto: Getty

Ganchos para faldas y pantalones: ocupan el espacio de un solo gancho, pero hacia abajo traen varas para cuelgues tus prendas y queden colgadas en una sola área; esto es perfecto para ahorrarte espacio

Ganchos de metal: si tienes pantalones o chamarras de mezclilla, este accesorio es el bueno debido a que pueden aguantar el peso de estas prendas

Ganchos de metal para tu mezclilla. Foto: Getty

Ganchos de plástico: este es el clásico que encontrarás hasta en un mercado, te servirá para ropa delicada o esas playeras que no quieres arrugar

Los ganchos de plásticos son ideales para ropa delicada. Foto: Getty

¿Para qué sirve tener diferentes ganchos de ropa?

Tener diversas opciones de ganchos de ropa te ayudarán para:

Organizar mejor tu ropa

Eficientar el espacio en tu mueble

Evitar que las prendas se arruguen