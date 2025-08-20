Las cucarachas pequeñas no se eliminan con spray; experto da consejos

GENERANDO AUDIO...

Cucarachas pequeñas. Foto: Getty

El especialista en control de plagas conocido en redes sociales como “El Bicho Raro” advirtió que las cucarachas pequeñas no deben ser eliminadas con el clásico “spray”, pues esto es un error frecuente en las casas.

Las cucarachas son insectos altamente resistentes y adaptables que pueden convertirse en una plaga común en los hogares. Aunque no causan daños directos a la estructura de una vivienda, su presencia puede representar un riesgo para la salud, especialmente para personas con alergias o asma.

¿Cómo se eliminan las cucarachas pequeñas?

“El Bicho Raro” señaló que existen dos maneras para eliminar de forma segura las cucarachas pequeñas: mediante profesionales en control de plagas y el uso de gel insecticida.

Contratación de empresas de control de plagas

Esta opción, señaló el experto, es principalmente para cuando hay un caso grave de infestación, por lo que el trabajo de profesionales es vital.

Gel insecticida

El especialista recomendó la aplicación de geles insecticidas en pequeños puntos estratégicos (como pueden ser bisagras, rendijas, marcos de puertas, gomas de las neveras o espacios bajo las encimeras).

¿Por qué no usar spray para cucarachas pequeñas?

De acuerdo con el experto, el spray puede ser aplicado cuando aparece una cucaracha grande, ya que permite eliminarla de inmediato. Sin embargo, no es recomendable aplicarlo en cucarachas pequeñas porque la reacción suele ser contraproducente.

¿Qué pasa si uso spray contra cucarachas que no son grandes?

“El Bicho Raro” explicó que, al usar insecticida en ejemplares pequeños, muchas no mueren, sino que huyen y buscan refugio en otras zonas del hogar. Esto provoca que la plaga se disperse hacia la cocina, habitaciones u otros rincones, haciendo que el problema sea más difícil de controlar.

Consecuencias de un mal uso del spray

Aunque algunas cucarachas pequeñas pueden llegar a morir con el químico, la mayoría escapa y se esconde en lugares más complicados de alcanzar. Esto genera un desalojo que, lejos de solucionar el problema, agrava la presencia de los insectos dentro de la vivienda.

¿Cómo entran las cucarachas en una casa?

Las cucarachas pueden colarse en los hogares de diversas maneras, a veces sin que los habitantes lo noten. Algunas de las vías de ingreso más comunes incluyen:

Pequeños agujeros y grietas en paredes, ventanas y suelos

Mochilas, bolsas de compras y otros recipientes traídos desde el exterior

Tuberías, cables y estructuras internas en edificios y apartamentos

¿Cómo prevenir una plaga de cucarachas?

Para evitar que estos animales invadan un hogar, los expertos recomiendan tomar medidas preventivas, como:

Guardar los alimentos en recipientes herméticos y cubrir los platos de comida

Limpiar los restos de comida, grasa y migas inmediatamente

Reparar fugas de agua en tuberías o grifos, ya que las cucarachas necesitan humedad para sobrevivir