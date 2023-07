Opiniones divididas sobre poner o no el huevo en el refrigerador. Foto: Getty

El huevo es uno de los productos que más sirve de complemento en la comida en México, aporta muchos nutrientes y sirve como base de preparación en varios platillos; sin embargo, hoy en UnoTV.com te hablaremos sobre un tema que surge en varios consumidores, “¿los huevos se deben meter al refrigerador o no?” Y para ello te diremos lo que la autoridad recomienda y por qué, ya que incluso se trata de cuidar la salud de las propias personas.

¿Qué es el huevo y cuáles son sus propiedades?

El huevo es el alimento con mayor densidad de nutrientes de entre los que habitualmente consumimos, es rico en aminoácidos esenciales, ácidos grasos, algunos minerales y vitaminas, necesarios en la dieta. Es fuente de vitamina A, vitamina D, vitamina E, riboflavina, niacina, ácido fólico, vitamina B12, biotina, ácido pantoténico, fósforo, hierro, zinc y selenio.

El huevo está compuesto por cáscara (10%), yema (30%) y clara (60%) sus nutrientes están repartidos entre la clara (formada por agua y proteínas) y la yema (compuesta por grasa, minerales, colesterol y algunos micronutrientes).

El huevo aporta muchos nutrientes para el organismo. Foto: Getty

¿Los huevos se deben meter al refrigerador o no?

Ahora que te dimos una probadita que tiene este alimento en la gastronomía, te destacamos qué recomienda la autoridad, sobre si los huevos se deben meter al refrigerador o no. Tiempo atrás, el gobierno de México dio a conocer algunos consejos al comprar y conservar el huevo:

Compra huevos con la cáscara intacta y limpia

No dejes los huevos, ni los alimentos preparados con ellos, a temperatura ambiente. Refrigéralos

No los laves antes de meterlos en el refrigerador. Hazlo justo antes de su preparación

El mejor lugar para guardarlos en el refrigerador no es en la puerta, sino en el interior donde haya temperatura fría y estable

Antes y después de su manipulación, lávate las manos, así como todos los utensilios utilizados durante su cocinado, incluidos los trapos de cocina

Procura guárdalos en su empaque o, en su defecto, alejados de otros productos que puedan pegarle su olor

Una vez roto, comprueba que no desprenda olor desagradable y que la clara sea transparente

Si aún sigues pensando en si los huevos se deben meter al refrigerador o no, te comentamos que depende a quién consultes, habrá quien aconseje que no se refrigere el huevo (ya que podría tener Salmonella y eso conlleva ciertas afectaciones), aunque también hay quienes afirman que los huevos sí deben meterse al refrigerador, aunque no se debe hacer en la puerta, pues se trata de la parte más cálida del electrodoméstico y la temperatura puede variar, sobre todo por abrir y cerrar la puerta, por lo recomiendas guardarlos en la parte posterior donde está más frío y la temperatura es más estable.

Incluso hay quien también sugiere que luego de guardar el empaque con los huevos en el refrigerador, sólo debes sacar los huevos que vayas a ocupar, y no toda la caja.

¿Cómo enferma un huevo malo?

Una vez entendido el tema de la conservación, te decimos qué si consumes un huevo en malas condiciones podrías afectarte de la siguiente manera:

Salmonella: la salmonella se da por comer, entre otros alimentos, huevo crudo o poco cocido. Su origen es por una bacteria que contamina los huevos a través de una gallina. Puede causar intoxicación alimentaria con síntomas como diarrea, fiebre, náuseas y dolor abdominal

Campylobacter: Es otra bacteria que puede encontrarse en los huevos de gallina. Sus consecuencias a la salud son diarrea, calambres abdominales y fiebre

Escherichia coli: un mal manejo o falta de higiene en la producción y el procesamiento pueden generar esta bacteria. Sus consecuencias son diarrea, vómito, dolor abdominal y, en casos graves, síndrome urémico hemolítico

Listeria monocytogenes: podría generar listeriosis, una infección grave con síntomas como fiebre, dolores musculares, náuseas y diarrea. Embarazadas, recién nacidos, personas de la tercera edad y quienes padecen de sistema inmunológico débil tienen mayor riesgo de complicaciones graves

Lo que sí recomienda cualquier persona, es que compres el huevo en un lugar seguro y que te brinde las garantías suficientes sobre el producto que estás adquiriendo.