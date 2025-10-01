Los lugares olvidados de la casa que acumulan más polvo del que imaginas

GENERANDO AUDIO...

Lugares que acumulan más polvo del que crees. Foto: Shutterstock

Limpiar la casa puede sentirse como una tarea interminable, barrer, fregar, ventilar, quitar el polvo y aun así parece que siempre queda algo pendiente, esto ocurre porque, aunque seamos minuciosos, hay rincones que solemos pasar por alto.

Lugares que no están a la vista o que no consideramos prioritarios, pero que con el tiempo se convierten en auténticos focos de polvo y bacterias.

5 lugares de tu casa que acumulan más polvo

La creadora de contenido y experta en hogar Concepción Sánchez ha compartido en TikTok cuáles son esos puntos olvidados y cómo limpiarlos de forma sencilla con productos básicos que todos tenemos en casa.

Pantallas de las lámparas

Aunque a simple vista no lo parezca, las pantallas acumulan una capa de polvo que termina por opacar la luz y afectar el ambiente de la habitación. La recomendación es usar un rodillo de silicona reutilizable que después se limpia con agua. En su defecto, también sirve el clásico rodillo quitapelusas.

Velas decorativas

Las velas, además de perfumar o decorar, también atrapan polvo en su superficie. Para devolverles su brillo basta con humedecer un algodón en alcohol y pasarlo suavemente. El cambio es inmediato.

Controles a distancia

Probablemente sean los objetos más usados de la casa y, al mismo tiempo, los menos higienizados. Acumulan bacterias con rapidez, para limpiarlos, lo ideal es pasar un algodón con alcohol por toda la superficie, sin olvidar los laterales y los botones.

Parte alta de puertas y marcos

Son zonas que casi nunca miramos, pero donde se concentra gran cantidad de polvo. Un plumero abatible es la mejor herramienta para llegar fácilmente, y de paso se pueden repasar los zócalos, que también suelen olvidarse.

Debajo de los electrodomésticos

El rincón más temido, la parte inferior de la nevera, el horno o la lavadora, allí se acumulan pelusas, polvo y restos de comida. La experta aconseja usar un plumero plano, que permite arrastrar la suciedad sin necesidad de mover los aparatos.

Un recordatorio útil

Estos cinco lugares suelen quedar fuera de la rutina de limpieza, pero atenderlos con regularidad no solo mejora el aspecto de la casa, también contribuye a mantener un ambiente más saludable. Con pequeños gestos y herramientas sencillas, es posible que la limpieza sea más completa de lo que parece.