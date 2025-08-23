GENERANDO AUDIO...

La mezcla con bicarbonato que limpia a profundidad. Foto: Shutterstock

Los azulejos del baño y la cocina no siempre son fáciles de mantener impecables; la humedad, el moho y la grasa suelen acumularse en las juntas y superficies, dificultando su limpieza.

Aunque el vinagre es un clásico de la limpieza casera, existe una mezcla que puede ser aún más efectiva para desinfectar y devolver el brillo sin necesidad de recurrir a químicos agresivos.

La mezcla casera que arrasa en internet

El truco consiste en combinar dos ingredientes muy fáciles de conseguir y económicos:

100 gramos de bicarbonato de sodio

50 ml de agua oxigenada al 3 % (10 volúmenes)

Al mezclarlos se forma una pasta que se aplica directamente sobre los azulejos y juntas. Después de frotar con un cepillo o esponja, basta con dejar actuar unos minutos y enjuagar con agua.

El resultado: superficies limpias, desinfectadas y con un aspecto renovado.

¿Por qué funciona mejor que el vinagre?

Bicarbonato de sodio: actúa como un abrasivo suave, ideal para eliminar la suciedad incrustada sin dañar los azulejos.

Agua oxigenada: aporta propiedades blanqueadoras y desinfectantes, eliminando bacterias, moho y manchas oscuras.

[TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: El truco de la botella en el tanque del inodoro que promete ahorrar agua]

La combinación de ambos ingredientes multiplica su poder limpiador, superando la eficacia del vinagre en la lucha contra la suciedad persistente.

Otros usos de esta mezcla

Además de limpiar los azulejos, esta preparación casera es útil para:

Blanquear ropa manchada.

Desinfectar utensilios de cocina.

Quitar moho en las juntas de la ducha.

Recuperar el brillo de superficies de cerámica.

Otras alternativas caseras para limpiar azulejos

Aunque el bicarbonato y el agua oxigenada se llevan el protagonismo, existen otras combinaciones populares:

Bicarbonato + agua: sencillo y eficaz contra el moho.

Bicarbonato + vinagre blanco: crea una reacción efervescente que arranca la suciedad difícil.

Si buscas una forma natural, económica y potente para limpiar los azulejos del baño o la cocina, el bicarbonato con agua oxigenada es la mejor opción.

Con ingredientes que seguramente ya tienes en casa, puedes olvidarte de los limpiadores costosos y mantener tus espacios relucientes sin esfuerzo.