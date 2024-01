Palomitas de maíz cómo prepararlas sin una gota de aceite

Palomitas de maíz sin aceite; una rica botana para el hogar. Foto: shutterstock

Así como comemos palomitas de maíz en el cine, tampoco le decimos que no a unas hechas en casa ¿verdad? Así que hoy te presentaremos 3 formas de preparar palomitas de maíz sin aceite, esto usando la clásica olla, un microondas e incluso una freidora de aire. Además, te contaremos por qué es mejor comer unas palomitas caseras que las que vienen en paquete.

¿Cómo hacer palomitas de maíz sin aceite?

Hacer unas ricas palomitas de maíz sin aceite no requieren muchos ingredientes o llevarse mucho tiempo en su preparación, lo que las hace ideales para ver un “peli”, o darle a tus invitados. Aquí 3 opciones:

¿Cómo preparar palomitas de maíz con en la estufa?

Esta opción es bastante sencilla, primero debes tomar una olla y le añade una capa de granos de maíz (no le pongas 3 kilos de un jalón), enseguida pon agua para que cubras los granos (sin que los dejes flotando), prende la estufa y deja una flama media; tapa la olla y de vez en cuando agita el recipiente para que los granos no se peguen; poco a poco irás escuchando el clásico “pop, pop, pop” así que aprovecha y baja el fuego al mínimo; cada 30 segundos agitar tu olla. Cuando ya no escuches los pequeños estallidos quita el recipiente de la estufa y permite que se enfríe para destapar y servir.

Así lucen unas palomitas de maíz realizadas con una olla. Foto: Getty

¿Se puede hacer palomitas de maíz en una freidora y sin aceite?

¡Sí! Aunque en redes sociales encontrarás que muchos no usan el clásico aceite de cocina, verás que muchos sí usan aceite de oliva. Pero aquí te damos una receta para hacerte unas palomitas de maíz en la freidora de aire y sin nada de aceite. Saca tu charola de la freidora y ponle papel aluminio, luego una capa de granos de palomitas de maíz, enseguida programa tu aparato a 200 grados durante 8 o 10 minutos y listo. Podrás sacarlas y si gustas le puedes poner el condimento que más prefieras (limón, salsa o picante en polvo, etc.).

En menos de 10 minutos puedes hacer palomitas en una freidora de aire. Foto: Getty

¿Cómo preparar palomitas de maíz con en microondas?

Otra alternativa para preparar palomitas de maíz sin aceite es poniendo en un recipiente menos de 100 gramos de granos, una cucharada de agua y sal; revuelve un poco y luego mételo a tu horno, enseguida ponle una tapa de microondas para que ayude a la evaporación del agua que añadiste; ahora haz que tu electrodoméstico funciones a su máxima potencia durante 5 minutos. Cuando termine el tiempo no abras el microondas, permite que reposen un minuto , luego ya podrás sacarlas y ponerles otro poquito de sal (si lo requieres) y con una palita revuelve para que te queden perfectas.

Los microondas también sirven para hacer palomitas de maíz caseras. Foto: Getty

¿Por qué son buenas las palomitas de maíz caseras?

A diferencia de los productos industriales, en las palomitas de maíz caseras puedes controlar los ingredientes y evitar productos químicos o sabores artificiales que a la larga puedan perjudicar tu salud.