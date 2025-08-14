Perfuma tu clóset naturalmente: trucos sencillos para que tu ropa siempre huela rico

GENERANDO AUDIO...

¿Eres de las personas que les gusta que su clóset y su ropa huelan siempre fresco? No hace falta gastar en productos costosos; con ingredientes que probablemente ya tienes en casa puedes mantener un aroma agradable en tus cajones y armarios.

En una nueva edición de Trucos Para Ti, con Maggie Hegyi, te compartimos algunos trucos fáciles y efectivos.

¿Cómo perfumar tu clóset naturalmente?

Bicarbonato de sodio y aceites esenciales

El bicarbonato de sodio es un gran aliado para absorber olores y humedad. Coloca recipientes abiertos con bicarbonato dentro de tu armario y notarás la diferencia.

Otra opción es combinar algodones con unas gotas de aceite esencial, como lavanda o eucalipto, dentro de una bolsita de tela o incluso un calcetín viejo. Colócalos en los cajones o en el clóset para mantener un aroma fresco de manera natural.

Saquitos de hierbas aromáticas

Los saquitos rellenos de hierbas como lavanda, romero, tomillo o menta son otra manera práctica de perfumar tu ropa.

[TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: La importancia de limpiar el parabrisas por dentro: más seguridad y mejor visibilidad]

Solo debes colocarlos en tus cajones o entre la ropa colgada y disfrutar del aroma que desprenden.

Jabones perfumados

Colocar jabones con olor agradable dentro del clóset también puede ayudar a mantener la ropa aromática. Esta es una opción simple y económica que además da un toque decorativo.

Limpieza y ventilación

Si hace mucho que no limpias tu clóset, te recomendamos hacerlo con una mezcla de agua y vinagre blanco, ya que ayuda a neutralizar los malos olores.

Además, asegúrate de que tu armario esté bien ventilado. Abrir las puertas regularmente permite la circulación del aire y evita que se acumulen olores desagradables.

Almacenamiento adecuado

Evita guardar ropa húmeda en los cajones o colgada, ya que esto puede generar malos olores y hasta favorecer la aparición de moho. Mantener la ropa seca y bien organizada es clave para un clóset aromático.

Con estos sencillos trucos, tu ropa y tu clóset siempre estarán frescos, sin necesidad de recurrir a productos artificiales o costosos. Perfuma tu espacio de manera natural y disfruta de un aroma agradable cada vez que abras tus cajones.