Plantas cafés, negras o amarillas: ¿cómo salvarlas, según un experto?

Muchas plantas pueden salvarse, pero a un descuido inicial. Foto: Getty

Las personas que se van de vacaciones y dejan descuidadas sus plantas, al volver a casa se encuentran con una sorpresa desagradable, se secaron, sus hojas están manchadas o sus tallos están sin vida. transformando la tonalidad de sus hojas en cafés, amarillas o negras.

De acuerdo con el experto en plantas Ignacio Guío (@ignacioguio), muchas de ellas todavía tienen una solución, pero solo si se saben interpretar a tiempo las señales que se muestran a simple vista.

El lenguaje de las hojas

El color de las hojas es la forma más directa en que las plantas expresan su estado. Lo que parece un cambio estético en realidad refleja un problema específico, la falta de agua, exceso de riego o incluso una infección. Reconocer estas señales permite actuar rápido y evitar que la planta muera.

¿Qué significa cada color y cómo salvar a las plantas?

Hojas cafés: indican que la planta está seca y sus hojas ya no se pueden recuperar, por lo que es necesario retirar esas partes y retomar un riego normal

Hojas negras: son la peor señal, ya que revelan que la planta se pudre desde el interior y probablemente no se recupere

Hojas amarillas: suelen reflejar una consecuencia por exceso de agua. En este caso, basta con espaciar los riegos y dejar que la planta encuentre su equilibrio

También aparecen con frecuencia pequeños puntos cafés en las hojas. Ante lo cual, Ignacio Guío explica que se trata de cochinilla, una plaga común en lugares con poca ventilación. Para eliminarla, se recomienda retirar la “cascarita” con el dedo o con una servilleta.

El truco definitivo para saber si sigue viva

En el caso de árboles o arbustos, el experto recomienda raspar suavemente la corteza con unas tijeras de cocina. Si debajo aparece color verde, significa que todavía circula savia y la planta sigue viva. Si el interior es marrón, esa parte está muerta y debe cortarse hasta encontrar un tramo sano.

Un segundo aire para tus plantas

Aunque no todas las plantas sobreviven al abandono del verano, la mayoría puede recuperarse si se eliminan las partes secas, se ajusta el riego y se asegura una buena ventilación. Observar sus señales es la clave para que vuelvan a lucir verdes y llenas de vida.

Mantener las hojas limpias

Las plantas de interior acumulan polvo en sus hojas, lo que impide que realicen bien la fotosíntesis. Limpiarlas con regularidad ayuda a que reciban mejor la luz y se mantengan saludables.