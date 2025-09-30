GENERANDO AUDIO...

Foto: Shutterstock

El romero no solo es una hierba aromática usada en la cocina: hervir una simple ramita puede convertirse en un aliado para la salud, el hogar y el bienestar. Al entrar en contacto con el agua caliente, esta planta libera aceites esenciales y compuestos activos que transforman el ambiente.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Beneficios de hervir romero en casa

Perfuma y purifica el aire

El vapor desprende un aroma fresco que, además de agradable, actúa como purificador casero gracias a sus propiedades antimicrobianas. Puede ayudar a reducir bacterias y microorganismos en habitaciones cerradas o con aire acondicionado. Favorece la concentración y la memoria

Su fragancia estimula el sistema nervioso, ayudando a despejar la mente, mejorar la atención y potenciar la memoria. Reduce el estrés y la ansiedad

El romero tiene un efecto relajante, ideal para crear un ambiente tranquilo después de un día de tensión. Apoya la salud respiratoria

Inhalar su vapor puede aliviar molestias menores en las vías respiratorias, despejando la nariz y calmando irritaciones leves. Sirve como base para otros remedios caseros

El líquido resultante puede usarse en infusiones, enjuagues capilares contra la caída del cabello o como tónico de limpieza gracias a su acción antiséptica.

Cómo hervir romero paso a paso

Coloca medio litro de agua en una olla y llévala a ebullición.

Añade una o dos ramitas de romero fresco (o deshidratado).

Deja hervir durante 10 minutos para liberar los aceites esenciales.

Apaga el fuego y deja reposar unos minutos.

Usa el vapor para aromatizar la habitación o conserva el líquido como base para infusiones o cuidados caseros.

¿Qué es el romero y qué otros usos tiene?

El romero (Rosmarinus officinalis) es un arbusto originario de la región Mediterránea, siempre verde, de hojas finas y muy aromáticas. En México crece en climas cálidos y templados, desde huertos familiares hasta zonas de bosque.

Además de su uso como ambientador y relajante, la medicina tradicional lo emplea para aliviar:

Dolor de estómago, indigestión y colitis.

Problemas de piel, cicatrización y sarampión.

Dolores musculares, reumáticos y artritis.

Caída de cabello y caspa.

Trastornos ginecológicos y posparto.

Con una sencilla preparación, hervir romero en casa combina aroma, limpieza, salud y tradición en un solo ritual.