Qué es lo que jamás debes meter al horno de microondas

No metas esto al microondas. Foto: Especial

El microondas se ha convertido en un infaltable en las cocinas, siendo un electrodoméstico indispensable que ayuda a ahorrar tiempo tanto en la preparación de algunas comidas como a la hora de limpiar.

Sirve para calentar, descongelar y cocinar, la gran mayoría de personas los utiliza principalmente para calentar alimentos, pero hay que tener en cuenta que hay algunos que no se deben meter nunca en el microondas si no queremos tener un problema en la cocina.

¿Qué debes evitar meter al horno de microondas?

Envases de plástico

No uses envases de plástico. Foto: Getty Images

El plástico, por norma general, no es apto para microondas básicamente porque se derrite y libera sustancias tóxicas perjudiciales para la salud, revisa los que sean adecuados para el horno.

Bandejas de Unicel

Esas bandejas donde te dan comida para llevar sueltan químicos terribles que dañan tu cuerpo.

Recipientes no adecuados

No metas los que no están hechos para hornos de microondas, además cuando lo coloques no pongas la tapa cerrada por completo porque al calentar la comida, emite vapor y eso genera presión, por lo que puede llegar a explotar.

Cualquier elemento metálico

Es peligroso meter metales. Foto: Getty Images

No metas nada que lleve metal, desde un plato o vaso metalizado, cucharas ya que puedes generar un corto circuito o incendios.

Bolsas de papel

El papel se incendia si se deja mucho tiempo en el horno de microondas, procura no meterlo.

Papel aluminio

No metas el papel aluminio o papel film, no es adecuado para el microondas, aunque sí lo es para transportar comida, deberás retirarlo antes de calentarlo.

Bolsas de plástico

No metas bolsas de plástico que no estén preparadas para microondas, el plástico es un material que se puede fundir o migrar sustancias perjudiciales al alimento.

Palillos de madera

Se pueden incendiar dentro del microondas porque la madera es un material altamente inflamable.

Comida que debes evitar meter al horno de microondas

Verduras de hojas verdes

Se pueden deshidratar de más, secas no es recomendable debido a que pueden provocar chispas.

Uvas

Las uvas pueden sacar chispas. Foto: Getty Images

Al calentarlas en el microondas se pueden producir chispas, fuego o explotar dependiendo del tiempo en el que se dejen dentro.

Huevo con cáscara

El huevo puede explotar en el horno. Foto: Getty Images

Al calentar el huevo en el microondas, se crea una acumulación de vapor dentro de la cáscara, que puede provocar que el alimento explote dentro o fuera del aparato.

Toma en cuenta que para cocer huevos en el microondas existen recipientes especiales muy útiles y que evitan estos problemas.

Chiles

Evita meter chiles al horno de microondas. Foto: Getty Images

Con el calor emiten olores que pueden ser irritantes para los ojos y la garganta.