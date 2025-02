Ropa que no debe lavarse con suavizante y por qué, según experta

GENERANDO AUDIO...

Ropa que no debe lavarse con suavizante. Foto: Pexels

Aunque no lo creas, hay ropa que no debe lavarse con suavizante, situación que quizá no habías tomado en cuenta, ya que te gusta ese toque de fragancia que le da un plus a tus prendas; sin embargo, saber preparar tu ropa antes de lavarla ayuda a cuidarla y conservarla por más tiempo. Recuerda que ante la duda, siempre puedes ver la etiqueta y verificar lo que puedes y lo que usar en el lavado.

¿Qué tipos de ropa no requieren suavizante?

La agencia Europa Press destaca que la usuaria de TikTok, @byanamadrid, conocida por compartir consejos de limpieza y decoración, comparte un video sobre la ropa que no debe lavarse con suavizante y además, los motivos por los cuales son debe aplicarse en dichas prendas:

No en toallas, porque reduce su capacidad de secado

No en ropa de bebé, porque pueden quedar sustancias químicas que irritan su piel

No en ropa deportiva, porque reduce su transpirabilidad

No en ropa de baño, porque provoca que cedan los tejidos

No en ropa impermeable, porque daña la capa que resiste el agua

No en ropa de lana, porque reduce su capacidad de regular humedad y temperatura

@byanamadrid ❌ ¿Sabías que no todos los tejidos son aptos para usar suavizante en sus lavados? 👉🏻 En este vídeo te explico cuales son y porqué afectan los componentes de este líquido. ✅ Lo mejor para lavar estos textiles y darle suavidad es usar vinagre de limpieza en menor cantidad. Y tranquila, que no deja olor fuerte!!

¿Qué sustituto del suavizante sería para estas prendas?

@byanamadrid destaca al final de su publicación sobre la ropa que no debe lavarse con suavizante, que una alternativa puede ser el vinagre de limpieza, ya que este elemento también aporta el toque de suavidad que tanto gusta.

¿Qué es el suavizante de telas y qué tan bueno es?

El suavizante es un producto ampliamente utilizado en el aseo de la ropa, ya que aporta frescura y suavidad a la ropa; sin embargo, aunque puede mejorar la textura y el aroma de las prendas, no siempre es la mejor opción. Su composición química puede afectar negativamente ciertos tejidos, reduciendo su capacidad de absorción, transpiración o incluso alterando su estructura con el tiempo.