Remedio casero para limpiar los trapos de cocina. Foto: Getty

La aplicación de un sencillo remedio casero para limpiar los trapos de cocina ayudará a que el aseo se vuelva más fácil, pues quedarán listos para la siguiente acción y solo bastará usar dos elementos que normalmente se tienen en casa, el bicarbonato de sodio y el vinagre blanco.

La humedad por lluvias, el calor atrapado, la poca ventilación o la suciedad que se genera por la comida que se queda sin limpiar puede generar que la proliferación de bacterias y hongos.

¿Cómo limpiar con bicarbonato y vinagre?

El remedio casero para limpiar los trapos de cocina y dejarlos casi como nuevos para el siguiente uso, se requiere una preparación muy sencilla y económica:

Primero hay que colocarse guantes para proteger las manos

De ser posible, unos lentes protectores para los ojos también

Enseguida se pone agua caliente en un recipiente grande

Luego hay que verter media taza de vinagre blanco y revolver un poco

Después se pueden poner a sumergir los trapos sucios durante 15 minutos

Pasado ese tiempo se añaden dos cucharadas de bicarbonato

Después de este proceso, el cual debe hacerse en un sitio ventilado o al aire libre, se debe dejar actuar por media hora para que los ingredientes se fusiones y penetren los tejidos de los trapos, y con ello, se desprenda todo lo sucio.

Para finalizar, los trapos se sacan y se enjuagan, para luego ponerlos a secar a la intemperie y que reciban los rayos del Sol directamente.

¿Qué es el bicarbonato?

El bicarbonato de sodio es una sal que se descompone para formar sodio y bicarbonato en líquidos. Se le conocer como un compuesto cristalino blanco que actúa como antiácido.

Está compuesto de sodio (un catión) y bicarbonato (un anión) y está disponible en polvo, tabletas e inyectable. Además de actuar ante algunos malestares, también se le puede emplear para tareas de limpieza del hogar, señaló la marca de atención médica Medicover.

¿Qué es el vinagre blanco?

El vinagre blanco, a veces llamado vinagre destilado o de alcohol, ha sido un producto básico en los hogares, y ofrece una gran variedad de usos para la limpieza, así como también en la jardinería y la cocina.

El vinagre blanco tiene una variedad de aplicaciones domésticas prácticas, ninguna de las cuales tiene que ver con la comida. Debido a que tiene propiedades antimicrobianas, es un desinfectante y limpiador útil para una gran variedad de superficies y electrodomésticos, señala el portal web Healthline.