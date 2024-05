Tips para reutilizar las cascaras de ajo

Trucos caseros para reutilizar las cascaras de ajo. Foto: shutterstock

Normalmente las cáscaras solemos no prestarles mucha atención, aunque en ocasiones son de ayuda; anteriormente, te explicamos para qué sirven las cáscaras de huevo en la lavadora y sus beneficios, pero ahora te hablaremos sobre cómo reutilizar las cascaras de ajo, pues aunque no lo creas existen varias opciones que puedes emplear en tu propio hogar y que muy posiblemente no habías considerado.

¿Cómo reutilizar las cascaras de ajo?

Reutilizar las cascaras de ajo te ayudará en varios aspectos que no necesariamente están ligados con tu cocina o la gastronomía, así que toma nota de lo siguiente y cómo puedes aprovecharlas, en vez de simplemente botarlas al bote de basura:

Abono

Si quieres que la tierra de tu jardín esté apta para cualquier tipo de cultivo, gracias a su capacidad de nutrir flores o plantes, entonces júntalas y ponlas en un recipiente hermético, lo cierras y cuando tengas una buena cantidad las partes en trozos pequeños y las esparces en el suelo, agrégales tantita agua para que no se vayan volando con facilidad

Cuida tus plantas

Además de nutrir la tierra, las cáscaras de ajo también alejarán a esos pequeños animales que se comen tus plantas y flores. Toma el vaso de la licuadora, añade 4 dientes de ajo, una cebolla mediana y una guindilla; después licúa hasta obtener algo como papilla, eso lo pasas a un recipiente con atomizador, le añades agua tibia, dejas reposar 2 horas y después comienzas a rociar tus plantas

Protege tu huerto

Evita plagas en el huerto de tu casa con una sencilla preparación. Hay que licuar 3 a 4 cáscaras de ajo y cebolla, añades un litro de agua; después de licuar puedes usar esa mezcla para regar, esto permitirá ahuyentar bichos de tu huerto

Mascarilla para el cabello

Ya cuidaste tu tierra, plantas, flores y huerto, ahora un beneficio para ti es mediante una mascarilla para tu cuero cabelludo. Aquí también emplearás cáscaras de ajo y cebolla, junta una buena cantidad de ambas y licúalas con medio vaso de agua, la mezcla la viertes por un colador y lo que te quede lo podrás usar para asear tu cabello con ligeros masajes. Al último, lavas tu cabello como normalmente haces y listo

Limpiador

Si tienes áreas que estén hechas con acero inoxidable, entonces el reutilizar las cascaras de ajo también ayudará en esta tarea, ya que basta sólo con tallar con tu cáscara dichas superficies. Esto permite quitar malos olores y combate algunas manchas

¿Qué es el ajo y cuáles son sus propiedades y beneficios?

El ajo es una planta perenne con hojas planas y delgadas, de hasta 3 centímetros de longitud. Sus raíces alcanzan fácilmente profundidades de 5 centímetros o más. El bulbo, de piel blanca, forma una cabeza dividida en gajos que comúnmente son llamados dientes. Cada cabeza puede contener de 6 a 12 dientes, cada uno de los cuales se encuentra envuelto en una delgada capa de color blanco o rojizo. El ajo tiene las propiedades como minerales y vitaminas (como el manganeso, vitaminas B6 y C, selenio, calcio, cobre o potasio), además entre sus beneficios está:

Combatir el colesterol

Mejorar el sistema inmunitario

Disminuir la presión sanguínea

Actúa como antiinflamatorio