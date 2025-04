El truco casero para quitar las huellas en los espejos

Trucazo viral para limpiar y mantener los espejos y cristales limpios más tiempo! Hola, hola! Como me gusta esta mezcla ya que a mi me encanta tener espejos por todas partes pero cuando hay niños tenemos un problema de huellas, así que aquí te lo dejo para que lo pruebes; ⭐️ Una cucharada de jabón de lavar platos ⭐️ Una cucharada de vinagre de limpieza ⭐️ Una cucharada de abrillantador lavavajillas ⭐️ Y rellenamos el resto con agua (mi pulverizador es de 250 ml) Y con esta mezcla mi espejos ya no se ensucian con tanta facilidad como antes, ideal! Lo conocías? Feliz tarde #viral #truco #trucos #limpieza #trucoslimpieza #hogar #mezcla #espejos #hogar #trucosvirales #españa